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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن “حياة كريمة”.. صحة سوهاج تُنظم قافلة طبية

صدى البلد

في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجا، تنظم مديرية الصحة بسوهاج قافلة طبية علاجية مجانية، تستمر لمدة يومين، بداية من اليوم السبت وغدا الأحد، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، بقرية " الوقدة " التابعة لمركز المراغة.

وأوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن القافلة تضم العديد من التخصصات الطبية المختلفة، وتقدم خدماتها الطبية العلاجية مجانا للمرضى من أبناء القرية والقرى المجاورة.

ولفت إلى أن القافلة تضم تخصصات “ الباطنة - الأطفال – الجراحةـ العظام، الرمد، النساء والتوليد، الاسنان، تنظيم الأسرة، الجلدية، والتحاليل المختلفة”.

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وأضافت وكيل وزارة الصحة أن القافلة تأتي في إطار خطة القوافل العلاجية لوزارة الصحة والسكان والوصول لأهالينا في كل القرى بالمحافظة، مشيرة إلى أنه يتم التشديد على اتباع سياسات مكافحة العدوي وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى أن القوافل تقوم بتقديم توعية صحية و تثقيف صحي لأهالي القرية لتوعيتهم وتثقيفهم خلال فترة القافلة.

سوهاج محافظ الصحة قافلة المراغة

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