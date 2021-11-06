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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيكو ساخراً من هزيمة الزمالك: امبارح حلمت إننا اتغلبنا 8/0

صدى البلد

سخر الفنان شيكو من هزيمة نادى الزمالك، أمس أمام النادي الأهلى.

 

ونشر شيكو ، بوست عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلا: "امبارح حلمت اننا اتغلبنا ٨/٠، من لطف ربنا أن مش كل اللي بنحلم بيه بيتحقق..الحمد لله".

 

يذكر أن روج شيكو للجزء الثالث من مسلسل اللعبة عبر حسابه على إنستجرام، وطرح الإعلان الأول من العمل الذي يحمل اسم "بجد وجد".

 

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج الجزء_الثالث بعد اعلان صناع عمل مسلسل اللعبة البدء في تصوير الجزء الثالث.

 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الله هشام ماجد لسه منزل ع الفيسبوك الصورة بتاعة الجزء التالت ، لسه فيها جزء تالت و"‏مسلسل اللعبة عدي كل حدود الضحك وبجد من أعظم المسلسلات الكوميدي اللي شوفتها ومش قادر استني عشان اشوف الجزء التالت".

الأهلى المسلسلات انستجرام التواصل الاجتماعي النادي الأهلي فيسبوك نادي الزمالك مسلسل اللعبة رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر

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