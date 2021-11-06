انطلاق منافسات اليوم الثاني من نهائيات كأس العالم لسباحة الزعانف بشرم الشيخ

انطلقت منافسات اليوم الثاني ببطولة كأس العالم لسباحة الزعانف، اليوم /السبت/، والتي تقام فعالياتها بحمام السباحة الأوليمبي بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة يمثلون 28 ناديا من 16 دولة.



ومن المتوقع حدوث منافسة قوية من قبل اللاعبين المصريين الذين يمثلون عددا من الأندية المشاركة وهم أندية "وادي دجلة، الصيد، الغابة، منطقة الإسماعيلية، الشرق، الرياضي البحري، الاتحاد السكندري، سموحة، طلائع الجيش، مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، نادي جزيرة الورد بالمنصورة، النادي الأوليمبي، إتحاد الشرطة الرياضي، الإعلاميين، الشيخ زايد، حدائق الأهرام، التجمع الأول، الترسانة، طلائع الأسطول، أولمبيا بدمياط، نادي هيئة قناة السويس ، بورفؤاد" .



وشهدت نتائج منافسات اليوم الأول نتائج مميزة للأندية المصرية ببطولة كأس العالم للغوص، حيث نجح اللاعب عبد الرحمن محسن لاعب نادي بورفؤاد في الحصول على الميدالية الفضية والمركز الثاني في سباق 100 متر غوص بالتانك تحت الماء بزعانف المونو ناشئين .



وفي نفس السباق حقق اللاعب عمرو أحمد عبد العزيز لاعب نادي الصيد المركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية بينما حصلت اللاعبة جودي شريف الماس لاعبة نادي الاتحاد السكندري على الميدالية الفضية والمركز الثاني.



وحصلت اللاعبة ندي مجدي أبو مسلم لاعبة نادي الغابة على الميدالية الفضية والمركز الثاني في سباق 800 متر سباحة بزعانف المونو ناشئات وفي نفس السباق حصلت اللاعبة جميلة علي صابر لاعبة نادي بورفؤاد على الميدالية البرونزية و المركز الثالث.



بينما حصل اللاعب محمود مسعد عبيد لاعب نادي الغابة على الميدالية الفضية والمركز الثاني في سباق 50 متر سباحة بالزعانف عمومي رجال.



وحصل اللاعب محمود وليد لاعب نادي الغابة علي الميدالية البرونزية و المركز الثالث في سباق 800 متر سباحة بالمونو عمومي رجال.



وفي سباق 50 متر سباحة بالزعانف عمومي انسات حصلت اللاعبة لوجين يوسف أحمد لاعبة نادي طلائع الجيش على الميدالية البرونزية والمركز الثالث.



وفي سباق 50 متر سباحة بالمونو تحت الماء ناشئين حصل اللاعب أدهم محمد وجدي لاعب نادي البنك الأهلي على المركز الثاني والميدالية الفضية وفي نفس السباق حصل اللاعب أحمد محمد أحمد على المركز الثالث و الميدالية البرونزية.



وفي سباق 50 متر سباحة بالزعانف ناشئين حقق اللاعب أحمد إيهاب على المركز الثاني والميدالية الفضية ،بينما حقق اللاعب سيف خالد سعد الدين لاعب مركز شباب الجزيرة على المركز الثالث و الميدالية البرونزية.



وفي سباق 50 متر سباحة بالزعانف ناشئات حصلت اللاعبة بسملة صبحي محمد لاعبة نادي الغابة على المركز الثالث والميدالية البرونزية.



وفي مسابقة 200 متر عمومي رجال سباحة بالمونو حقق اللاعب سيف الدين أيمن حسن لاعب نادي الغابة الميدالية البرونزية والمركز الثالث.



وفي مسابقة 200 متر سباحة بالمونو ناشئين حصل اللاعب يوسف أحمد يوسف لاعب نادي دجلة على المركز الثاني والميدالية الفضية.



وفي سباق 400 متر سباحة بالزعانف ناشئين حصل اللاعب محمد هيثم غيث على الميدالية الفضية والمركز الثاني، وفي نفس السباق حصل اللاعب أحمد هشام صفوت لاعب نادي الصيد على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

