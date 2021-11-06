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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 500 شاب وفتاة.. انطلاق فعاليات ماراثون الجري بمدينة الزقازيق

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنطلاق فعاليات ماراثون الجري والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع المحافظة بمشاركة 500 شاب وفتاه من أبناء المحافظة ومتطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY (شباب يدير شباب) في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة و محمد الأباصيري رئيس حي ثان وعدد من نواب البرلمان.

 

انطلق الماراثون من أمام قصر ثقافة الزقازيق مروراً بمديرية الشباب والرياضة وصولاً لكلية الآداب جامعة الزقازيق والعودة لخط النهاية أمام قصر الثقافة.

 

أشاد محافظ الشرقية بالمبادرات التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة تماشياً مع توجهات القيادة السياسية بتفعيل النشاط الرياضي ونشر الممارسة الرياضية بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين وخاصة النشء والشباب من خلال ممارسة الرياضة ، مؤكداً حرص المحافظة على تشجيع كافة المبادرات الرياضية وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذها للوصول إلى تحقيق الهدف منها لنشر الثقافة الرياضية بين جميع فئات المجتمع.

 

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أعلن عبر تقنية الفيديو كونفرانس انطلاق فعاليات ماراثون الجري بجميع محافظات الجمهورية لتشجيع جميع الفئات على ممارسة الرياضة.

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