إلهام شاهين في أحدث إطلالة مع أسرة برنامج بيت للكل .. شاهد

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت في الصورة برفقة أسرة برنامج بيت للكل وعلقت قائلة:"من برنامج #بيت_للكل مع، شافكي المنيرى، وكاثى فراج،وياسمين شملاوى،أحمد شكري".

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين، قالت إنها استمتعت خلال مهرجان الجونة وقضت وقتا لطيفا وشاهدت أفلام وحضرت ندوات ومعارض وفن تشكيلي.

وأضافت إلهام شاهين، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، شاهدت أفلاما لن تتاح لي الفرصة لرؤيتها إلا من خلال المهرجانات.

وأشارت إلهام شاهين إلى أن الفيلم الفلندي «الرجل الأعمى الذي لم يشاهد تايتنك»، يستحق أن يحصل على جميع الجوائز لأنه فن ساحر وراقي وإنساني.

وتابعت إلهام شاهين أن شقيقتها إيناس شاهين هي التي اختارت لها فساتينها في مهرجان الجونة السينمائي، مردفة «أنا بثق في ذوقها وهي عارفة أيه اللي يليق عليّ».