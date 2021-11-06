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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

محمود مهنا: بيت العائلة المصرية سُنة قديمة أحياها شيخ الأزهر|فيديو

شيخ الأزهر والبابا
شيخ الأزهر والبابا تواضروس

أكد الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، ومقرر لجنة الخطاب الديني ببيت العائلة المصرية، أن فكرة إنشاء بيت العائلة المصرية جاءت مواكبة لما كان في عهد سيدنا عمرو بن العاص.

 

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وقال الدكتور محمود مهنا، مقرر لجنة الخطاب الديني في بيت العائلة المصري، لصدى البلد، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أنشأ بيت العائلة المصرية ليوحد الصف والنسيج المصري ويجعل المصريين كلهم على قلب رجل واحد.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، أن بيت العائلة المصرية يهدف لأن تكون الأسرة المصرية متماسكة ولا يوجد بين أفراد الشعب المصري أي تفرقة بين مسلم أو مسيحي، فالجميع مواطنون في هذه الدولة يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات.

وأشار إلى أن بيت العائلة المصرية، تمكن من منع الأفكار المتشددة التي تفرق بين مسلم ومسيحي، علاوة على ذلك فقد أحيا بيت العائلة المصرية، ما كان في عهد سيدنا عمرو بن العاص، لما فتح مصر ووحد صف المسلمين والمسيحيين.

وذكر أن المصريين ساروا على نهج سيدنا عمرو بن العاص في المواطنة، فأنشأ شيخ الأزهر بيت العائلة المصرية بالتعاون مع الكنيسة المصرية، ليحفاظ على لحمة الشعب المصري، وبذلك أحيا شيخ الأزهر هذه السنة الحسنة، وعمل بيت العائلة على توطيد العلاقات بين المسلمين والمسيحيين.

 

وشدد على أن بيت العائلة المصرية، حذر من مس الكنائس المصرية بأي حال من الأحوال ولا أي شيء يخص الدين المسيحي، أسوة بفعل النبي الكريم مع نصارى نجران الذين جاءوا إلى النبي وأجلسهم في مسجده ولما حان وقت صلاتهم جعلهم النبي يصلون في المسجد.

كما أكد أن المصريين كانوا دائمًا على قلب رجل واحد، فدافع المسلمين والمسيحيين عن أرض مصر في حرب 1967 وعام 1973م.

 

احتفال بيت العائلة بمرور 10 أعوام على إنشائه

 

وينظم الأزهر الشريف، احتفالية مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة المصرية، الاثنين ‏المقبل، بقاعة مؤتمرات الأزهر، وذلك بحضور ‏فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثانى، ‏بابا ‏الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية‎.‎‏ ‏

ويناقش المؤتمر مجموعة من المحاور على مدار خمس جلسات منها:- سماحة النص ودوره في دعم ‏السلام ‏المجتمعي، وأثر المواطنة في توطيد العيش المشترك، كما يتناول مواقف تاريخية وتطبيق عملي لأهم ‏إنجازات بيت العائلة، فضلًا عن التعاون بين بيت العائلة المصرية ‏والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر في ‏‏الحث على السلام، ‏بالإضافة إلى مناقشة دور بيت العائلة المصرية المصرية في الحفاظ على الهوية ‏الوطنية و ‏مواجهة الفساد و العنف ضد ‏المرأة، كما يناقش المؤتمر ‏مبادرة (معاً من أجل مصر) ودورها ‏في تعزيز ‏الأمن الفكري.‏

محمود مهنا لجنة الخطاب الديني بيت العائلة المصرية عمرو بن العاص شيخ الأزهر النسيج المصري

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