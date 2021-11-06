نصائح تهمك لترشيد استهلاك الكهرباء بالثلاجة.. تعرف عليها

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على التوعية ببعض النصائح التي تساعد ربة المنزل فى ترشيد استهلاك الكهرباء بشكل عام .
ونشر الجهاز على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعض الخطوات البسيطة لتخفيض استهلاك الكهرباء بالثلاجة وبالتالى تقليل فاتورة الكهرباء وهي كالاتي:
1- شراء الأجهزة الأعلى كفاءة.
2- ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية.
3- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام.
4- تجنب وضع الثلاجة في الأماكن المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن.
5- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة وتركه حتى يبرد.
6- ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (18 إلى – 20) درجة مئوية للفريزر يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.
7-الحرص على إزالة الثلج باستمرار.