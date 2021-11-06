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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نصائح تهمك لترشيد استهلاك الكهرباء بالثلاجة.. تعرف عليها

صدى البلد

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على التوعية ببعض النصائح التي تساعد ربة المنزل فى ترشيد استهلاك الكهرباء بشكل عام .

 

ونشر الجهاز على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعض الخطوات البسيطة لتخفيض استهلاك الكهرباء بالثلاجة  وبالتالى تقليل فاتورة الكهرباء وهي كالاتي:


1- شراء الأجهزة الأعلى كفاءة.


2- ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية.

3- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام.

4- تجنب وضع الثلاجة في الأماكن المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن.

5- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة وتركه حتى يبرد.

6- ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (18 إلى – 20) درجة مئوية للفريزر يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

7-الحرص على إزالة الثلج باستمرار.

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