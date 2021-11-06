نصائح تهمك لترشيد استهلاك الكهرباء بالثلاجة.. تعرف عليها

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على التوعية ببعض النصائح التي تساعد ربة المنزل فى ترشيد استهلاك الكهرباء بشكل عام .

ونشر الجهاز على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعض الخطوات البسيطة لتخفيض استهلاك الكهرباء بالثلاجة وبالتالى تقليل فاتورة الكهرباء وهي كالاتي:



1- شراء الأجهزة الأعلى كفاءة.



2- ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية.

3- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام.

4- تجنب وضع الثلاجة في الأماكن المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن.

5- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة وتركه حتى يبرد.

6- ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (18 إلى – 20) درجة مئوية للفريزر يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

7-الحرص على إزالة الثلج باستمرار.