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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موسم الرياض..

سامي مغاوي يكشف لصدى البلد صلة "اللمبي في الجاهلية" بمسلسل "فيفا أطاطا"

مسرحية اللمبى فى
مسرحية اللمبى فى الجاهلية

كشف الفنان سامى مغاوى عن تفاصيل عرض مسرحية “اللمبى فى الجاهلية” بموسم الرياض بالسعودية والتى من المقرر لها يوم الاربعاء المقبل. 

وقال سامى مغاوى فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : نحن الان فى مطار القاهرة نتجه الى السعودية من اجل عرض مسرحية “اللمبى فى الجاهلية”. 

وأضاف سامى مغاوى : اقدم فى العرض المسرحى شخصية أحد الوزراء الذين يتواطأون على الأميرة واللمبى ولكن يتم فى النهاية كشف خطته والتى لم ينجح فى تنفيذها وهى السيطرة على الاميرة واللمبى. 

واوضح سامى مغاوى : العمل المسرحى بعيد تماما عن شخصية اللمبى التى قدمها محمد سعد ضمن أحداث مسلسل “فيفا أطاطا" والذى كان يدور جزء من أحداثه فى الجاهلية والمسرحية أحداثها مختلفة تماما. 

وأشار سامى مغاوى الى أن عرض المسرحية فى موسم الرياض بالسعودية امر جيد خاصة ان الجمهور السعودى متشوق للاعمال الفنية المصرية والتى تعرض فى السعودية خاصة بعد حالة الانفتاح التى تشهدها المملكة فى الفترة الأخيرة. 

وقال سامى مغاوى : إن العمل من المقرر عرضه فى الرياض لمدة خمس ليالى فقط ولم يتم الاتفاق على عرضه فى القاهرة بعد العودة من السعودية. 

تذاكر حفل اللمبي في الجاهلية

كشف موقع تذكرتك (لحجز التذاكر إلكترونيًا) عن الأسعار الرسمية لتذاكر حفل مسرحية اللمبي في الجاهلية للفنان محمد سعد ، المرتقب عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وطُرحت تذاكر مسرحية اللمبي في الجاهلية لـ محمد سعد ، في 5 فئات، في على التالي: «450 ريال، 350 ريال، 200 ريال، 550 ريال، 1,200 ريال»، وتعرض المسرحية في الفترة ما بين الأربعاء, 10 نوفمبر 2021، وحتى الأحد, 14 نوفمبر 2021، على مسرح بكر الشدي - البوليفارد بالرياض.

في ثاني إنتاجات المسرح لشركة "سي سينما برودكشن"، تم إطلاق البوستر الرسمي لمسرحية اللمبي في الجاهلية ، قبل أيام من بداية عرض المسرحية خلال موسم الرياض.

وأطلقت الشركة البوستر الجماعي الأول لمسرحية اللمبي في الجاهلية ، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أبام من إطلاق البوستر التشويقي الأول، قبل بداية عرض لمسجية بدءاً من يوم 10 نوفمبر على مسرح البوليفرد في السعودية.

بداية من 450 ريالا.. أسعار تذاكر مسرحية اللمبي في الجاهلية بموسم الرياض

محمد سعد يعلن سفره للسعودية من أجل "اللمبي في الجاهلية"

مسرحية اللمبي في الجاهلية

مسرحية اللمبي في الجاهلية من بطولة النجم محمد سعد والفنانة مي سليم، بجانب كل من الفنانين ويزو، سامي مغاوري، حسن عبد الفتاح، منير مكرم، وشباب  مسرح التياترو، ومن تأليف ورشة بلاك هورس، وإخراج تامر كرم، ومن إنتاج شركة سي سينما برودكشن.

وقدمت شركة "سي سينما برودكشن" مسرحية "أبو العربي" من بطولة النجم هاني رمزي والتي حققت نجاحاً كبيراَ سواء في مصر عند عرضها بمسرح جراند طيبة، أو من خلال عرضها في السعودية وأعادت الروح من جديد للمسرح، وتسعى في الفترة القادمة أن تقدم العديد من المسرحيات التي تنال إعجاب الجمهور وتعيد المشاهد مرة اخرى للمسرح المصري والعربي، وذلك بجانب تقديم الشركة لمجموعة من دور العرض في محافظات مصر المختلفة، منها الجونة والإسكندرية وشبين الكوم ودمنهور والأقصر والفيوم، وكان آخرها "سي سينما أرابيلا بلازا'' بالتجمع الخامس.   

سامى مغاوى الفنان سامى مغاوى مسرحية “اللمبى فى الجاهلية” محمد سعد مي سليم

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