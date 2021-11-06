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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد سعد يعلن سفره للسعودية من أجل "اللمبي في الجاهلية"

محمد سعد
محمد سعد

أكد الفنان محمد سعد؛ أنه يستعد اليوم السبت للسفر إلى السعودية للمشاركة في موسم الرياض بمسرحيته “اللمبي في الجاهلية”.

 

وأضاف محمد سعد  في تصريح خاص لصدى البلد: "أنهينا العديد من البروفات في مصر؛ وسنقوم بإجراء البروفات النهائية في السعودية علي مدار يومين قبل عرض المسرحية يوم الأربعاء".

 

واختتم محمد سعد: "أتمني أن تلقى المسرحية إعجاب الجمهور ؛ وسعيد للغاية بالإقبال الكبير علي التذاكر".

 

تذاكر حفل اللمبي في الجاهلية

كشف موقع تذكرتك (لحجز التذاكر إلكترونيًا) عن الأسعار الرسمية لتذاكر حفل مسرحية اللمبي في الجاهلية للفنان محمد سعد ، المرتقب عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

وطُرحت تذاكر مسرحية اللمبي في الجاهلية لـ محمد سعد ، في 5 فئات، في على التالي: «450 ريال، 350 ريال، 200 ريال، 550 ريال، 1,200 ريال»، وتعرض المسرحية في الفترة ما بين الأربعاء, 10 نوفمبر 2021، وحتى الأحد, 14 نوفمبر 2021، على مسرح بكر الشدي - البوليفارد بالرياض.

 

في ثاني إنتاجات المسرح لشركة "سي سينما برودكشن"، تم إطلاق البوستر الرسمي لمسرحية اللمبي في الجاهلية ، قبل أيام من بداية عرض المسرحية خلال موسم الرياض.

 

وأطلقت الشركة البوستر الجماعي الأول لمسرحية اللمبي في الجاهلية ، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أبام من إطلاق البوستر التشويقي الأول، قبل بداية عرض لمسجية بدءاً من يوم 10 نوفمبر على مسرح البوليفرد في السعودية.

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مسرحية اللمبي في الجاهلية

مسرحية اللمبي في الجاهلية من بطولة النجم محمد سعد والفنانة مي سليم، بجانب كل من الفنانين ويزو، سامي مغاوري، حسن عبد الفتاح، منير مكرم، وشباب  مسرح التياترو، ومن تأليف ورشة بلاك هورس، وإخراج تامر كرم، ومن إنتاج شركة سي سينما برودكشن.

وقدمت شركة "سي سينما برودكشن" مسرحية "أبو العربي" من بطولة النجم هاني رمزي والتي حققت نجاحاً كبيراَ سواء في مصر عند عرضها بمسرح جراند طيبة، أو من خلال عرضها في السعودية وأعادت الروح من جديد للمسرح، وتسعى في الفترة القادمة أن تقدم العديد من المسرحيات التي تنال إعجاب الجمهور وتعيد المشاهد مرة اخرى للمسرح المصري والعربي، وذلك بجانب تقديم الشركة لمجموعة من دور العرض في محافظات مصر المختلفة، منها الجونة والإسكندرية وشبين الكوم ودمنهور والأقصر والفيوم، وكان آخرها "سي سينما أرابيلا بلازا'' بالتجمع الخامس.

محمد سعد الفنان محمد سعد موسم الرياض مسرحية اللمبى فى الجاهلية أخبار محمد سعد

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