لتعزيز كفاءة الأطباء.. بروتوكول تعاون لتطوير المنظومة الصحية ببني سويف

في إطار توجيهات مديرية الشئون الصحية ببني سويف، وتحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، تستمر الجهود المبذولة لدعم التطوير المهني المستمر للأطباء، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الطبي وتقديم خدمات صحية متميزة تليق بالمواطن في بني سويف.

في هذا السياق، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين عدد من الجهات الطبية والتعليمية، (كلية الطب بجامعة بني سويف ومستشفيات الجامعة، إلى جانب مديرية الشئون الصحية , وهيئة التأمين الصحي، ومستشفى بني سويف التخصصي،).

قام بتوقيع البروتوكول كلٌ من أ.د عماد البنا نقيب الأطباء، وأ.د هاني حامد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ود هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، ود محمد يحيى إسماعيل مدير فرع التأمين الصحي، ود علي طبل مدير مستشفى بني سويف التخصصي، بما يعكس تكامل الجهود لخدمة القطاع الصحي.بين عدد من الجهات الطبية والتعليمية.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز تبادل الخبرات بين المؤسسات المختلفة، وتنظيم برامج تدريبية متقدمة، تسهم في رفع الكفاءة العلمية والعملية للأطباء، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ويتولى تنفيذ ومتابعة هذا البروتوكول نخبة من المسئولين في مجالات التدريب المختلفة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من بنوده، وتفعيل آلياته على أرض الواقع بصورة فعالة ومنظمة.

وتم توقيع البروتوكول بمشاركة قيادات طبية بارزة، تأكيدًا على أهمية هذا التعاون، وإيمانًا بالدور الحيوي الذي تلعبه الشراكات المؤسسية في تطوير المنظومة الصحية، ودعم الكوادر الطبية لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الصحية.