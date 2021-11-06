أنجلينا جولي تعلق على حظر عرض فيلم الأبديون بـ3 دول خليجية

انتقدت النجمة العالمية أنجلينا جولي قرار دول خليجية بينها السعودية حظر فيلمها "الأبديون" (Eternals) بعدما كان من المقرر عرضه الخميس المقبل.



ونقل موقع "نيوز دوت كوم" عن جولي التي أدت دور البطولة في الفيلم "حزنها على الجمهور".

وفي وقت سابق، كشف موقع "هوليوود ريبورتر" بأن شاشات السينما في السعودية والكويت وقطر لن تعرض الفيلم.

موعد عرض الفيلم :

وكان من المقرر عرض الفيلم في دول الخليج في 11 نوفمبر، لكنه قوبل بسلسلة من طلبات الرقابة المحلية في السعودية والكويت وقطر للسماح بتعديلات لم تكن استوديوهات والت ديزني للترفيه التي توزع الفيلم، على استعداد لها، بحسب هوليوود ريبورتر.

ويقول الموقع إن دور السينما في تلك البلدان أزالت المواعيد التي كانت مقررة لعرض الفيلم من على مواقعها، بينما لا تزال الشاشات في الإمارات تؤكد عرضه قريبا.

وأشار موقع "هوليوود ريبورتر" نقلا عن مصادره إلى أن القرار قد تم اتخاذه على الأرجح بشأن أبطال مثليي الجنس في الفيلم.

وقالت جولي: "أنا فخورة بمارفل (الشركة المنتجة) لرفضها حذف تلك المشاهد".

وأضافت: "ما زلت لا أفهم كيف نعيش في عالم اليوم، بينما لا يزال هناك أشخاص لا يرون الجمال في تلك العلاقة (المثلية) وهذا الحب".