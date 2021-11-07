جامعة حلوان تنظم مسابقة سباق دراجات هوائية .. الثلاثاء

تنظم إدارة النشاط الرياضي بالادارة العامة لرعاية الشباب بـ جامعة حلوان «ماراثون» سباق دراجات هوائية يضم مجموعة من الطلاب من مختلف كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويقام مارثون الدراجات الهوائية يوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر بالحرم الجامعي فى تمام الساعة 9 صباحا، ونوه الجامعة أنه على من يريد الاشتراك التوجه لرعاية الشباب بالكلية المقيد بها الطالب.



يأتي انطلاق «ماراثون» سباق الدراجات الهوائية في ظل دعم جامعة حلوان الأنشطة الرياضية حتى تكون أسلوب حياة، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة ورفع اللياقة البدنية لديهم من خلال ركوب الدراجات، في ظل خطة شاملة ومتكاملة للأنشطة الطلابية يتم تنفيذها على مدار العام الدراسي الجديد، وعلى رأسها الأنشطة الرياضية التي تأتي على قائمة الأولويات، وذلك لدورها الهام في خلق روح التنافس الشريف، وإعداد جيل من الشباب يتسم بالنشاط والحيوية والأخلاق الحميدة.