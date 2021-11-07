صالحة لدخول 197 دولة.. تحويل البطاقة الشخصية إلى جواز سفر إلكتروني في غانا

أعلن نائب رئيس جمهورية غانا «الدكتور ماهامودو باوميا» أن البطاقة الشخصية لمواكني دولة غانا سيتم قبولها في جميع دول العالم بدلًا من جواز السفر بحلول عام 2022.

أصدر نائب رئيس جمهورية غانا «ماهامودو باوميا» تصريحاته أثناء قيامه بإلقاء خطاب في محاضرة عامة حول الاقتصاد الرقمي داخل إحدى الجامعات في غانا.

وقال: "سيتم التعرف على البطاقة الشخصية لمواطني غانا كجواز سفر إلكتروني ويمكن قراءتها والتحقق منها في جميع حدود [منظمة الطيران المدني الدولي] المتوافقة (في 197 دولة و44000 مطار في العالم).

وعندما يحدث هذا، سيتم السماح لحاملي البطاقة الشخصية بالصعود إلى أي رحلة من أو إلى غانا دون الحاجة إلى جواز سفر.

على ذلك، فإن الأخبار السارة للغانيين المغتربين هي أنه عندما تكون خدمة الهجرة في غانا مرتبطة بمنظمة الطيران المدني الدولي، فإن الغانيين المغتربين الذين يحملون بطاقة غانا لن يضطروا إلى الحصول على تأشيرات للعودة إلى غانا."