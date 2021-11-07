عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي تسأل السفير البريطاني ؟ لماذا عادت الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ترتفع لديكم رغم التطعيم ؟.. فيديو

السفير البريطاني
السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي

أجاب   السفير  البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي على سؤال  الاعلامية لميس  الحديدي  حول أسباب   عودة إرتفاع الاصابات الوفيات بفيروس كورونا    رغم التوسع في عمليات التطعيم قائلاً : " وباء كورونا موجود في بريطانيا شأنها شأن دول العالم هناك إصابات ووفيات كذلك وهذا أمر مؤسف جداً   "

مشدداً في  لقاء   خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON":  على أهمية التطعيم   قائلاً :  " التطعيم يساعد على محاصرة الانتشار    ومثال على ذلك  العالم  يترقب بحذر المخاوف من سلالة " دلتا بلس " في حين أن علماء بريطانيا لم يبدوا تخوفاً كبيراً من تلك  السلالة  بفضل التوسع في التطعيمات   فهي تساعد على تقليص الانتشار "
أتم قائلاً : صحيح هناك إصابات ووفيات   لكن المراجعة الاخيرة من قبل حكومة بريطانيا افادت أن البلاد وصلت لمرحلة تمكنها من إدارة الامر  "

وحول مساعدة الجانب البريطاني لمصر في  جائجة كورونا ولقاح استرازينيكا  وتقديم 300 ألف جرعة لمصر قال السفير : " هذا الحجم من الجرعات   لاباس بها"   لكن الاهم هو التبرع عن طريق " كوفاكس " بتقديم مليار دولار للمساهمة في برنامج " كوفاكس"  ويقوم بدوره لتوزيع  مليار جرعة عبر العالم وأنا فخور بهذا التبرع   :"

أتم : "  أنا فخور بتقديم 300 ألف  جرعة من لقاح استرازينيكا لمصر   لكن في ذات الوقت الاهم هو التبرع في  مبادرة  " كوفاكس "  "
 

فيروس كورونا وباء كورونا فيروس كورونا لميس الحديدي الحج وفيات إصابات فيروس كورونا لقاح أسترازينيكا التطعيم

ترشيحاتنا

لماذا محراب الصلاة في المسجد مجوف ودائري الشكل؟ علي جمعة يكشف السبب

بسبب الشبورة .. الداخلية تغلق طريق الإسماعيلية الصحراوى

خطوات بسيطة لـ مسح سجل التصفح في جوجل كروم على جميع الأجهزة

فوائد السمان للحامل وللرجال وللعقم وتعزيز القدرة الذكورية

زوجته اعتقدت أنه يخونها.. حمادة سائق توك توك يرعى مسنة تخلت عنها أسرتها

أنا بخير.. أول تعليق من الكاظمي على محاولة اغتياله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

لم يغادر منذ 2013.. لماذا استبعد كيروش جزار المنتخب طارق حامد بعد عودة قفشة وشريف؟

وزير القوي العاملة يعلن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

بسبب شقة.. تفاصيل جديدة في قضية الإبن العاق قاتل والديه في الإسكندرية

مفاجأة غير متوقعة في انتظار مرتضى منصور بخصوص عودته للزمالك

البنك المركزي يحسم الجدل حول رسوم السحب والإيداع من الـ ATM في هذا الموعد

كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي أنجولا والجابون .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يوقف القلب.. شاهد لحظة قفز طالبتين من نافذة المدرسة هربا من حريق

صالحة لدخول 197 دولة.. تحويل البطاقة الشخصية إلى جواز سفر إلكتروني في غانا

تخطط لزيارة إسرائيل.. لماذا وجهت النيابة العسكرية اللبنانية تهم الخيانة والتجسس لـ«ماريا معلوف»؟

أكلات الخليج .. طريقة عمل أرز تندوري بوصفات متعددة

فيديو

بسبب قراءة القرآن| تصريحات إبراهيم عيسى عن صيدلي تجعله في مرمى النقد

فيديوجراف| بنتها اعترفت عليها.. سيدة تتخلص من زوجها وزوجة عشيقها

معركة السلاح الجيني.. مرض غامض يستهدف جواسيس أمريكا

إيهاب توفيق يطرح أغنية أنت اختيارى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ