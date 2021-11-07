لميس الحديدي تسأل السفير البريطاني ؟ لماذا عادت الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ترتفع لديكم رغم التطعيم ؟.. فيديو

أجاب السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي على سؤال الاعلامية لميس الحديدي حول أسباب عودة إرتفاع الاصابات الوفيات بفيروس كورونا رغم التوسع في عمليات التطعيم قائلاً : " وباء كورونا موجود في بريطانيا شأنها شأن دول العالم هناك إصابات ووفيات كذلك وهذا أمر مؤسف جداً "

مشدداً في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON": على أهمية التطعيم قائلاً : " التطعيم يساعد على محاصرة الانتشار ومثال على ذلك العالم يترقب بحذر المخاوف من سلالة " دلتا بلس " في حين أن علماء بريطانيا لم يبدوا تخوفاً كبيراً من تلك السلالة بفضل التوسع في التطعيمات فهي تساعد على تقليص الانتشار "

أتم قائلاً : صحيح هناك إصابات ووفيات لكن المراجعة الاخيرة من قبل حكومة بريطانيا افادت أن البلاد وصلت لمرحلة تمكنها من إدارة الامر "

وحول مساعدة الجانب البريطاني لمصر في جائجة كورونا ولقاح استرازينيكا وتقديم 300 ألف جرعة لمصر قال السفير : " هذا الحجم من الجرعات لاباس بها" لكن الاهم هو التبرع عن طريق " كوفاكس " بتقديم مليار دولار للمساهمة في برنامج " كوفاكس" ويقوم بدوره لتوزيع مليار جرعة عبر العالم وأنا فخور بهذا التبرع :"

أتم : " أنا فخور بتقديم 300 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا لمصر لكن في ذات الوقت الاهم هو التبرع في مبادرة " كوفاكس " "

