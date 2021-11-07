عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إليسا ترفع العلم اللبناني على مسرح الأولمبيا فى باريس

اليسا
اليسا

أحيت المطربة اليسا حفلا على مسرح الأولمبيا فى العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور جماهيرى كبير.

وحرصت إليسا على رفع علم لبنان مع طفلة صعدت معها على المسرح، وقدمت عدد من اشهر اغاني فيروز منها احكيلى عن بلدى احكيلى"، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام” - عن أسعار تذاكر حفل الفنانة إليسا والشاب خالد، المرتقب يوم الجمعة 12 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

إليسا تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور لها | صورة

بإطلالة مختلفة.. إليسا تخطف الأنظار بجمالها وأناقتها

ونشرت روتانا بوستر الحفل - عبر إنستجرام - معلنة أن أسعار التذاكر تبدأ من 200 ريال سعودي، إذ علقت: «يمكنكم الآن حجز التذاكر.. ملكة الإحساس إليسا والفنان الشاب خالد.. يطلون علينا في حفلات ‫#موسم_الرياض‬.. محمد عبده أرينا.. الأسعار تبدأ من ٢٠٠ ريال».

يستعد كل من الفنانة إليسا، والشاب خالد، لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة 12 نوفمبر، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري كبير جداً.

والحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم شركة روتانا، وانطلق خلال الأيام الماضية موسم الرياض، والذي يعد تظاهرة فنية تجمع العديد من أنواع الفنون على الأراضي السعودية.

اليسا
السعودية إليسا علم لبنان الشاب خالد محمد عبده موسم الرياض فعاليات موسم الرياض العلم اللبناني

ترشيحاتنا

لماذا محراب الصلاة في المسجد مجوف ودائري الشكل؟ علي جمعة يكشف السبب

بسبب الشبورة .. الداخلية تغلق طريق الإسماعيلية الصحراوى

خطوات بسيطة لـ مسح سجل التصفح في جوجل كروم على جميع الأجهزة

فوائد السمان للحامل وللرجال وللعقم وتعزيز القدرة الذكورية

زوجته اعتقدت أنه يخونها.. حمادة سائق توك توك يرعى مسنة تخلت عنها أسرتها

أنا بخير.. أول تعليق من الكاظمي على محاولة اغتياله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

لم يغادر منذ 2013.. لماذا استبعد كيروش جزار المنتخب طارق حامد بعد عودة قفشة وشريف؟

وزير القوي العاملة يعلن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

بسبب شقة.. تفاصيل جديدة في قضية الإبن العاق قاتل والديه في الإسكندرية

مفاجأة غير متوقعة في انتظار مرتضى منصور بخصوص عودته للزمالك

البنك المركزي يحسم الجدل حول رسوم السحب والإيداع من الـ ATM في هذا الموعد

كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي أنجولا والجابون .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يوقف القلب.. شاهد لحظة قفز طالبتين من نافذة المدرسة هربا من حريق

صالحة لدخول 197 دولة.. تحويل البطاقة الشخصية إلى جواز سفر إلكتروني في غانا

تخطط لزيارة إسرائيل.. لماذا وجهت النيابة العسكرية اللبنانية تهم الخيانة والتجسس لـ«ماريا معلوف»؟

أكلات الخليج .. طريقة عمل أرز تندوري بوصفات متعددة

فيديو

بسبب قراءة القرآن| تصريحات إبراهيم عيسى عن صيدلي تجعله في مرمى النقد

فيديوجراف| بنتها اعترفت عليها.. سيدة تتخلص من زوجها وزوجة عشيقها

معركة السلاح الجيني.. مرض غامض يستهدف جواسيس أمريكا

إيهاب توفيق يطرح أغنية أنت اختيارى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ