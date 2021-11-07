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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فتح كوبري الجيزة المعدني بعد غلقه 3 أيام بسبب أعمال الصيانة

كوبري الجيزة
كوبري الجيزة

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فتح كوبري الجيزة المعدني بالمنزل المؤدى لشارع مراد، بعد  غلقه لمدة 3 أيام، بسبب تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بالكوبري.


وأضافت إدارة مرور الجيزة أن ذلك في إطار استكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على كوبري الجيزة المعدني استعدادًا لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار.


وأشارت إدارة مرور الجيزة، إلى أن تنفيذ الأعمال استلزمت غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني تحديدًا للمنزل المؤدى لشارع مراد بواقع مغلـق (۱) حـارة مرورية فقط وذلك لمدة (3) أيـام فقط بدأت مـن الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق ٥ /١٢/ ٢٠٢١ حتى الساعة ٥ صباحا اليوم الأحد الموافق ٧ /١١/٢٠٢١ على أن تكون الأعمال على مدار "٢٤" ساعة علمًا بأنـه ستتم أعمـال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمـال دون تعطيل الحركة المرورية.


وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وقامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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فتح كوبري الجيزة المعدني بعد غلقه 3 أيام بسبب أعمال الصيانة

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