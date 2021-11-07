عاجل
نشرة المنوعات.. لحظة قفز طالبتين من نافذة مدرسة.. ومدير يهدد بإلقاء طالب من أعلى المبنى.. ومتحرش يتحول إلى مليونير بتعويض 275 مليون جنيه أخبار السوشيال .. تعليق ساخر من محمد هنيدي بعد خسارة الزمالك من الأهلى .. وفاتن موسى تنشر صورا وفيديوهات من توثيق زواجها بمصطفى فهمي ندوة تعريفية ببرامج الشهادات المهنية لقطاع الدراسات العليا بتجارة عين شمس التفاصيل الكاملة لجوائز أيام قرطاج السينمائية مى سليم تشارك جمهورها بصورة من مسرحية اللمبي في الجاهلية .. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مى سليم تشارك جمهورها بصورة من مسرحية اللمبي في الجاهلية .. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة مي سليم صورة لها من مسرحيه اللمبي في الجاهليه  ، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت مى سليم " سم الله توكلنا علي الله (مسرحية اللمبي في الجاهلية )
اهل السعودية 🇸🇦 وحشتوني  ".

 

و كشفت الفنانة مي سليم في تصريح خاص لصدى البلد عن تفاصيل تعاونها مع النجم محمد سعد في مسرحية " اللمبي في الجاهلية" التي ستعرض في موسم الرياض يوم الأربعاء المقبل .

وقالت مي سليم :" هذه هي تجربتي الثانية مع محمد سعد  على المسرح في موسم الرياض ؛ حيث شاركنا منذ عامين في مسرحية فوق كوبري ستانلي؛ وحققت نجاحا كبيرا".

أضافت مي سليم :" كما شاركت معه في إحدى حلقاته في برنامج وش السعد بالإضافة إلى مسرحية في الكويت؛ فيوجد بيننا كيمياء واضحة وهو نجم كبير".
 

محمد سعد مي سليم

ترشيحاتنا

نشرة أخبار العالم: التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال الكاظمي.. خلاف علني بين أمريكا وإسرائيل.. أزمة في ليبيا بسبب المنقوش

الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول ووست هام والقناة الناقلة

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 7- 11- 2021

أرخص سيارة فرنسية موديل 2021 في البحرين .. صور

الصداع النصفي أثناء الحمل.. الأسباب وعوامل الخطر والعلاج

أزمة سياسية في ليبيا عنوانها "المنقوش".. تفاصيل خلاف الحكومة والمجلس الرئاسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

سورة يستجاب بها الدعاء بسرعة البرق .. احرص على ترديدها

لم يغادر منذ 2013.. لماذا استبعد كيروش جزار المنتخب طارق حامد بعد عودة قفشة وشريف؟

وزير القوي العاملة يعلن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 7- 11- 2021

هاني حتحوت يكشف كواليس تراجع لاعبي الزمالك عن الانسحاب من مباراة القمة

البنك المركزي يحسم الجدل حول رسوم السحب والإيداع من الـ ATM في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. لحظة قفز طالبتين من نافذة مدرسة.. ومدير يهدد بإلقاء طالب من أعلى المبنى.. ومتحرش يتحول إلى مليونير بتعويض 275 مليون جنيه

مدير مدرسة يهدد بإلقاء طفل من أعلى المبنى.. ورد صادم من والديه|القصة الكاملة

مقطع حقق ملايين المشاهدات.. شاهد فأر مخيف يتربص بامرأة داخل المرحاض

تعويض 275 مليون جنيه لـ متحرش جنسي بسبب جريمة تعذيب

فيديو

بسبب قراءة القرآن| تصريحات إبراهيم عيسى عن صيدلي تجعله في مرمى النقد

فيديوجراف| بنتها اعترفت عليها.. سيدة تتخلص من زوجها وزوجة عشيقها

معركة السلاح الجيني.. مرض غامض يستهدف جواسيس أمريكا

إيهاب توفيق يطرح أغنية أنت اختيارى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ