مى سليم تشارك جمهورها بصورة من مسرحية اللمبي في الجاهلية .. شاهد

نشرت الفنانة مي سليم صورة لها من مسرحيه اللمبي في الجاهليه ، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت مى سليم " سم الله توكلنا علي الله (مسرحية اللمبي في الجاهلية )

اهل السعودية 🇸🇦 وحشتوني ".

و كشفت الفنانة مي سليم في تصريح خاص لصدى البلد عن تفاصيل تعاونها مع النجم محمد سعد في مسرحية " اللمبي في الجاهلية" التي ستعرض في موسم الرياض يوم الأربعاء المقبل .

وقالت مي سليم :" هذه هي تجربتي الثانية مع محمد سعد على المسرح في موسم الرياض ؛ حيث شاركنا منذ عامين في مسرحية فوق كوبري ستانلي؛ وحققت نجاحا كبيرا".

أضافت مي سليم :" كما شاركت معه في إحدى حلقاته في برنامج وش السعد بالإضافة إلى مسرحية في الكويت؛ فيوجد بيننا كيمياء واضحة وهو نجم كبير".

