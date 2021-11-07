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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مقتنيات الرسول صلى الله عليه وسلم.. تعرف عليها

مقتنيات الرسول
مقتنيات الرسول

مقتنيات الرسول .. قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إنه كان لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتنيات عديدة، وكان يُسميها بالأسماء الحسنة.

 

مقتنيات الرسول

وأضاف مركز الأزهر عبر صفحته على فيس بوك أن من خُيُول النبي صلى الله عليه وسلم التي عُرفت بأسمائها: السَّكبُ، وهو أول فرس مَلَكَه، وغزا عليه يوم أُحُدٍ، وسُمِّي بالسَّكْب؛ لأنه كثير الجري.


ومنها: ملَاح، والمُرْتَجزُ، واللُّحَيْفُ، والظَّرِبُ، والْوَرْد، واللِّزَازُ.


▪وكان للنبي صلى الله عليه وسلم بغلتان، هما: الدُّلْدُل، وفِضَّة، وحمار واحد يقال له: يَعْفُور، ولم تكن له من الإبل سوى: الْقَصْوَاء.


▪وكان للنبي صلى الله عليه وسلم سبع مَنَائِح من الغنم؛ والمنيحة هي ذات اللبن من الأنعام، وأسماء منائحه صلى الله عليه وسلم: عَجْوَةُ، وزَمْزَمُ، وسقيَا، وبَرَكَةُ، ووَرسَة، وأَطْلَال، وأَطْرَافُ.

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أسلحة الرسول
▪ومِن أشهَرِ سِلَاحِه صلى الله عليه وسلم: سَيفُه ذُو الفَقَّار، بالإضافة للقَلْعِيّ، والبَتَّارِ، والحَتْفُ، والمُخذَم، ورسُوب، والعَضْب، وكان له بمكة سيفان، قدم بهما المدينة، وحمل أحدهما معه إلى بدر، وهو القَضْب.

 

رماح الرسول صلى الله عليه وسلم
▪وكان له صلى الله عليه وسلم ثلاثة رماح، وثلاثة أقواس هي: الرَّوْحَاء، والبَيْضَاء، والصَّفْرَاء.

 

دروع الرسول
▪وكان له دروع هي: الفِضَّة، والفضُول، والصّعدِيَّة، وذات الوشاح، وذات الفضول.
 

غزوات النبي وبعوثه وسراياه

غزوات النبي .. قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كُلّهَا وَبُعُوثُهُ وَسَرَايَاهُ كَانَتْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ فِي مُدّةِ عَشْرِ سِنِينَ.

 

غزوات النبي

وأضاف علي جمعة، عبر صفحته على فيس بوك: أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم سَبْعٌ وَعِشْرُونَ ، قَاتَلَ مِنْهَا فِي تِسْعٍ : بَدْرٍ ، وَأُحُد ، وَالْخَنْدَقِ ، وَقُرَيْظَةَ ، وَالْمُصْطَلِقِ ، وَخَيْبَر , وَالْفَتْحِ ، وَحُنَيْنٍ ، وَالطّائِف ِ .

 

وَأشار علي جمعة إلى أنه فِي شَأْنِ هَذِهِ الْغَزَوَاتِ نَزَلَ الْقُرْآنُ ، فَسُورَةُ الْأَنْفَالِ سُورَةُ بَدْرٍ ، وَفِي أُحُدٍ آخِرُ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ مِنْ قَوْلِهِ (وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ) [آلُ عِمْرَانَ : 121] إلَى قُبَيْلِ آخِرِهَا بِيَسِيرٍ ، وَفِي قِصّةِ الْخَنْدَقِ وَقُرَيْظَةَ وَخَيْبَرَ صَدْرُ سُورَةِ الْأَحْزَابِ ، وَسُورَةِ الْحَشْرِ فِي بَنِي النّضِيرِ ، وَفِي قِصّةِ الْحُدَيْبِيَةِ وَخَيْبَرَ سُورَةِ الْفَتْحِ ، وَأُشِيرَ فِيهَا إلَى الْفَتْحِ ، وَذُكِرَ الْفَتْحُ صَرِيحًا فِي سُورَةِ النّصْرِ .

 

الغزوة التى جرح فيها النبي

وَتابع علي جمعة، عبر صفحته على فيس بوك، أن النبي صلى الله عليه وسلم جُرِحَ فِي غَزْوَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ أُحُد .

 

الغزوات التى قاتلت الملائكة مع النبي فيها

وذكر علي جمعه أن الملائكة قاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوتين وهما بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ .

 

وَنوه أن الْمَلَائِكَةُ نَزَلَت يَوْمَ الْخَنْدَق، فَزَلْزَلَتْ الْمُشْرِكِينَ وَهَزَمَتْهُمْ، وَرَمَى فِيهَا الْحَصْبَاءَ فِي وُجُوهِ الْمُشْرِكِينَ فَهَرَبُوا .

 

وَكَانَ الْفَتْحُ فِي غَزْوَتَيْنِ: بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ .

وَقَاتَلَ بِالْمَنْجَنِيقِ مِنْهَا فِي غَزْوَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الطّائِفُ.

وَتَحَصّنَ فِي الْخَنْدَقِ فِي وَاحِدَةٍ وَهِيَ الْأَحْزَابُ، أَشَارَ بِهِ عَلَيْهِ سَلْمَانُ الْفَارِسِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ .

 

سرايا النبي وبعوثه

وَاستطر علي جمعة: أَمّا سَرَايَا النبي صلى الله عليه وسلم وَبُعُوثُهُ فَقَرِيبٌ مِنْ سِتّينَ .

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