تعرف على موعد انطلاق تصوير مسلسل «ساعة فرح»

أعلنت الجهة المنتجة للمسلسل السوري "ساعة فرح"، عن وضع اللمسات الأخيرة للعمل مع مخرجه رامي البدوي، بخصوص مواقع التصوير الداخلية، استعدادًا لتصوير أولى المشاهد مطلع يناير القادم، وهو من بطولة وجوه شابة جديدة.

وقال أوس المسالمة، مدير إنتاج العمل، في تصريحات صحفية، إنه تم الانتهاء التحضيرات اللازمة لبدء تصوير أحداث مسلسل “ساعة فرح”، وهو من إنتاج مشترك ألماني سوري.

وأضاف أن العمل يتناول قضية ضياع طفل من أسرته في زمن الحروب والمشاكل الطائفية، وعندما يصل لمرحلة الشباب يبدأ في البحث عن عائلته، وتدور الأحداث في عدة دول عربية منها الأردن ولبنان، وألمانيا.

وأكد أنه تمت الاستعانة بعدد من المتخصصين بالمؤثرات الصوتية والبصرية والذين درسوا بالخارج.