فرق خبرة الأول.. 9 أفلام لم تتجاوز نصف مليون جنيه أمس

تشهد دور العرض السينمائي فى الفترة الحالية، منافسة شديدة على الإيرادات بين 9 أفلام، هي “العارف وموسى والبعض لا يذهب للمأذون مرتين والإنس والنمس ومش أنا و200 جنيه وماكو و30 مارس وعروستى”، وهو ما يعكس حالة من الانتعاشة الفنية.

وحققت هذه الأفلام إيرادات متواضعة أمس، السبت، وبلغ إجمالي الإيرادات 436967 ألف جنيه حسب تصريح الموزع السينمائى محمود الدفراوى.

ونرصد فيما يلى إيرادات الأفلام المعروضة بعد عرض الفيلم الجديد “فرق خبرة”.

فرق خبرة

تصدر فيلم “فرق خبرة” إيرادات الأفلام المعروضة، حيث بلغت قيمتها 145452 جنيها.

والفيلم بطولة كل من محمد الشرنوبى وهدى المفتى، وهو العمل الذى يشهد ظهور دلال عبد العزيز بعد رحيلها.

عروستي

وجاء فيلم “عروستى” فى المركز الثانى، حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 118312 جنيها.

فيلم “عروستى” بطولة جميلة عوض وأحمد حاتم وصابرين.

الإنس والنمس

أما فيلم “الإنس والنمس” للفنان محمد هنيدى، فقد احتل المركز الثالث.

وحقق فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي إيرادات أمس، حيث بلغت إيراداته 71073 جنيها.

العارف

وجاء فى المركز الرابع فيلم “العارف.. عودة موسى”، وحقق الإيرادات التى بلغت قيمتها43972 جنيها.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحقق فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بإيرادات بلغت قيمتها 21688 جنيها ليحتل بذلك المركز الخامس.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يقوم ببطولته كل من كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

ماكو

يحتل فيلم “ماكو” المركز السادس وحقق إيرادات بلغت قيمتها 20719 جنيها.

والفيلم يقوم ببطولته كل من بسمة وناهد السباعى ونيقولا معوض.

مش أنا

وجاء فيلم "مش أنا” فى المركز السابع بإيرادات بلغت قيمتها 7518 جنيها.

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن “تامر حسني”، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

200 جنيه

بينما جاء فى المركز الثامن فيلم "200 جنيه" والذى بلغت إيراداته 4508 جنيها.

وفيلم 200 جنيه يقوم ببطولته كل من ليلى علوي وأحمد السقا وإسعاد يونس وهاني رمزى وغادة عادل وخالد الصاوي وأحمد آدم وتأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

موسى

جاء فى المركز الاخير فيلم “موسى”، حيث حقق إيرادات أمس بلغت قيمتها 3725 جنيها.

ويشارك في بطولة فيلم موسى كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).