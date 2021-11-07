عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صحة الحيوان عن افتتاح مركز حيوانات التجارب: انجاز عظيم.. فيديو

افتتاح مركز حيوانات
افتتاح مركز حيوانات التجارب

علقت الدكتورة سماح عيد، وكيل معهد بحوث صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة، على افتتاح مركز حيوانات التجارب ذات المستوى العالي من الأمان الحيوي، قائلة: "انجاز عظيم".


وأضافت "عيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "أن المركز يعمل مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان"، لافتة إلى أنه سيتم التعامل مع حيوانات التجارب من خلال معازل ذات مستوى أمان حيوي ثالث لوقاية الباحثين من التعرض للمسببات المرضية.


وأوضحت أنه من أجل ضمان منع أي تلوث بيئي سيتم معالجة المخلفات من خلال جهاز الاوتوكلاف مزدوج الباب، كما يتم معالجة الصرف قبل ان يتم طرحه بالصرف العام.


وأشارت إلى أن مركز حيوانات التجارب تم تجهيزه على أعلى مستوى بالأجهزة الحديثة ويستخدم أحدث التكنولوجيا لإجراء التجارب العلمية والبحوث باستخدام حيوانات التجارب.


وتابعت: "المركز يتعامل مع المسببات المرضية الفيروسية والبكتيرية عالية الخطورة على صحة الحيوان والصحة العامة والبيئة مثل البكتريا المسببة لمرض السل ومرض البروسيلا وفيروس أنفلونزا الطيور، حيث تم تأثيث وتجهيز المعامل لضمان احتواء كامل ومنع تسرب أي ملوثات للبيئة".

المنظمة العالمية الصحة العامة وزارة الزراعة تكنولوجيا معالجة الصرف تلوث بيئي حيوان المخلفات

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي ملفات العمل المشتركة

شاهد.. للمرة الأولى فعاليات بطولة العالم لدريفت السيارات 2021 في مصر

نصف يهودي.. حفيد عمر الشريف يكشف كيف واجه جده بـ مثليته الجنسية

حزب الله يدين محاولة اغتيال الكاظمي ويدعو لإجراء تحقيق​ حاسم

الدوري الإنجليزي.. إيفرتون يتعادل مع توتنهام.. وأرسنال يكتفي بهدف في شباك واتفورد

تفاصيل فوز مصر بوضع أول كاميرا للتصوير على محطة الفضاء الدولية.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحوزتهم ار بى جى وأسلحة نارية.. ليلة سقوط عصابة أبو صالح خط الصعيد.. فيديو

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن قرب رحيل نجم الفريق

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

وائل جمعة لـ "صدى البلد": استبعاد عمر مرموش من قائمة منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي.. عروض أفلام عالمية وجوائز مالية قيمة وتنوع في لجان التحكيم

أمطار مصحوبة بالثلوج.. شاهد الجليد يغطي شوارع مدينة الطائف في السعودية|فيديو وصور

ننشر صور الطائرات المسيرة المستخدمة في محاولة قتل رئيس الوزراء العراقي

تفاصيل مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائي.. تكريم نيللي بالهرم الذهبي .. وOfficial Competition فيلم الافتتاح

فيديو

فعل فاضح بالنقاب.. «رشا» تستعرض جسمها أثناء الطبخ على يوتيوب| فيديو

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

أحداث قلبت القضية.. محامي خط الفيوم يطالب بإخلاء سبيله.. فيديوجراف

حبس وغرامة.. إسدال الستار على أزمة هيفاء وهبي ومدير أعمالها

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشرة لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

اﻟﻤﺰﻳﺪ