صحة الحيوان عن افتتاح مركز حيوانات التجارب: انجاز عظيم.. فيديو

علقت الدكتورة سماح عيد، وكيل معهد بحوث صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة، على افتتاح مركز حيوانات التجارب ذات المستوى العالي من الأمان الحيوي، قائلة: "انجاز عظيم".



وأضافت "عيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "أن المركز يعمل مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان"، لافتة إلى أنه سيتم التعامل مع حيوانات التجارب من خلال معازل ذات مستوى أمان حيوي ثالث لوقاية الباحثين من التعرض للمسببات المرضية.



وأوضحت أنه من أجل ضمان منع أي تلوث بيئي سيتم معالجة المخلفات من خلال جهاز الاوتوكلاف مزدوج الباب، كما يتم معالجة الصرف قبل ان يتم طرحه بالصرف العام.



وأشارت إلى أن مركز حيوانات التجارب تم تجهيزه على أعلى مستوى بالأجهزة الحديثة ويستخدم أحدث التكنولوجيا لإجراء التجارب العلمية والبحوث باستخدام حيوانات التجارب.



وتابعت: "المركز يتعامل مع المسببات المرضية الفيروسية والبكتيرية عالية الخطورة على صحة الحيوان والصحة العامة والبيئة مثل البكتريا المسببة لمرض السل ومرض البروسيلا وفيروس أنفلونزا الطيور، حيث تم تأثيث وتجهيز المعامل لضمان احتواء كامل ومنع تسرب أي ملوثات للبيئة".