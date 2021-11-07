عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنجلينا جولي تشتري احتياجات المنزل برفقة ابنتها في سوق بسيط بـ هوليود.. شاهد

أنجلينا جولي وابنتها
أنجلينا جولي وابنتها

كشفت صحيف الديلي ميل عن صورة للنجمة العالمية أنجلينا جولي برفقه ابنتها وهي تتجول أحدى الأسواق البسيطة لشراء مستلزمات منزلها.

 

وأكدت الصحيفة أن أنجلينا جولي  استمرت لأكثر من 40 دقيقة داخل احد الأسواق البسيطة في هوليود، حيث ظهرت هي وابنتها أثناء حملهما مستلزمات المنزل معاً، قبل ركوبهما السيارة.

 حظر عرض فيلم الأبديون 

انتقدت النجمة العالمية أنجلينا جولي قرار دول خليجية بينها السعودية حظر فيلمها "الأبديون" (Eternals) بعدما كان من المقرر عرضه الخميس المقبل.

txt

أنجلينا جولي تعلق على حظر عرض فيلم الأبديون بـ3 دول خليجية

txt

قصة منع فيلم أنجلينا جولي الجديد Eternals من العرض في السعودية والكويت وقطر

 

ونقل موقع "نيوز دوت كوم" عن جولي التي أدت دور البطولة في الفيلم "حزنها على الجمهور".

 

وفي وقت سابق، كشف موقع "هوليوود ريبورتر" بأن شاشات السينما في السعودية والكويت وقطر لن تعرض الفيلم.

 

موعد عرض الفيلم:

وكان من المقرر عرض الفيلم في دول الخليج في 11 نوفمبر، لكنه قوبل بسلسلة من طلبات الرقابة المحلية في السعودية والكويت وقطر للسماح بتعديلات لم تكن استوديوهات والت ديزني للترفيه التي توزع الفيلم، على استعداد لها، بحسب هوليوود ريبورتر.

 

ويقول الموقع إن دور السينما في تلك البلدان أزالت المواعيد التي كانت مقررة لعرض الفيلم من على مواقعها، بينما لا تزال الشاشات في الإمارات تؤكد عرضه قريبا.

 

وأشار موقع "هوليوود ريبورتر" نقلا عن مصادره إلى أن القرار قد تم اتخاذه على الأرجح بشأن أبطال مثليي الجنس في الفيلم.

 

وقالت جولي: "أنا فخورة بمارفل (الشركة المنتجة) لرفضها حذف تلك المشاهد".

 

وأضافت: "ما زلت لا أفهم كيف نعيش في عالم اليوم، بينما لا يزال هناك أشخاص لا يرون الجمال في تلك العلاقة (المثلية) وهذا الحب".

أنجلينا جولي تعلن دعمها لضحايا العنف المنزلي

من ناحية أخرى سبق وأعلنت النجمة العالمية أنجلينا جولي، دعمها لضحايا العنف المنزلي، تزامنا مع انتهاء شهر أكتوبر المخصص للحديث عن تلك القضايا التي تخص المرأة، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، تنويها تشجع فيه السيدات على الحديث عن العنف الذي يتعرضون له، بالإضافة إلى مطالبة مجلس الشيوخ الأمريكي بقانون لحماية المرأة ضد العنف.

انجلينا جولى الأسواق البسيطة الديلي ميل صورة للنجمة العالمية أنجلينا جولي برفقه ابنتها أنجلينا جولي تعلق على حظر عرض فيلم الأبديون بـ3 دول خليجية

موضوعات متعلقة

لا تتحرك.. ابنة سهير البابلي تكشف تطورات حالتها الصحية في العناية المركزة"خاص"

تامر حسنى وشيرين في الرياض ورمضان في المغرب.. تفاصيل الحفلات الغنائية

خوفا على حياتهما.. جورج كلوني يطالب الإعلام بعدم نشر صور توأميه

أنجلينا جولي تعلق على حظر عرض فيلم الأبديون بـ3 دول خليجية

اليوم.. ميرفت أمين تنتهي من تصوير "حكايتي مع الزمن"

محمد سعد يعلن سفره للسعودية من أجل "اللمبي في الجاهلية"

شاهد| حلا شيحة تنشر أول صورة مع والدها بعد خلافهما بسبب الحجاب

مي سليم تكشف تفاصيل تعاملها مع محمد سعد في "اللمبي في الجاهلية"

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي ملفات العمل المشتركة

شاهد.. للمرة الأولى فعاليات بطولة العالم لدريفت السيارات 2021 في مصر

نصف يهودي.. حفيد عمر الشريف يكشف كيف واجه جده بـ مثليته الجنسية

حزب الله يدين محاولة اغتيال الكاظمي ويدعو لإجراء تحقيق​ حاسم

الدوري الإنجليزي.. إيفرتون يتعادل مع توتنهام.. وأرسنال يكتفي بهدف في شباك واتفورد

تفاصيل فوز مصر بوضع أول كاميرا للتصوير على محطة الفضاء الدولية.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحوزتهم ار بى جى وأسلحة نارية.. ليلة سقوط عصابة أبو صالح خط الصعيد.. فيديو

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن قرب رحيل نجم الفريق

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

وائل جمعة لـ "صدى البلد": استبعاد عمر مرموش من قائمة منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي.. عروض أفلام عالمية وجوائز مالية قيمة وتنوع في لجان التحكيم

أمطار مصحوبة بالثلوج.. شاهد الجليد يغطي شوارع مدينة الطائف في السعودية|فيديو وصور

ننشر صور الطائرات المسيرة المستخدمة في محاولة قتل رئيس الوزراء العراقي

تفاصيل مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائي.. تكريم نيللي بالهرم الذهبي .. وOfficial Competition فيلم الافتتاح

فيديو

فعل فاضح بالنقاب.. «رشا» تستعرض جسمها أثناء الطبخ على يوتيوب| فيديو

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

أحداث قلبت القضية.. محامي خط الفيوم يطالب بإخلاء سبيله.. فيديوجراف

حبس وغرامة.. إسدال الستار على أزمة هيفاء وهبي ومدير أعمالها

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشرة لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

اﻟﻤﺰﻳﺪ