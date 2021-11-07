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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لأولمبياد باريس.. غدا

شوقي غريب
شوقي غريب

كشف شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن موعد انطلاق معسكر منتخب اوليمبي الفراعنة الأول استعدادا لاولمبياد باريس 2024.


قال شوقي غريب فى تصريحات خاصة لصدى البلد: غدا الاثنين ينطلق معسكر منتخب مصر الأوليمبي استعدادا لاولمبياد باريس.

أضاف: نستهدف من التجمع الاول للاعبي المنتخب الأولمبي التعرف على العناصر الجديدة ومحاولة تخقسي المزيد من الانسجام.


استطرد: المعسكر التدريبي الأول.يستهدف التعرف على كافة اللاعبين خاصة وأنه سيتم اختيار عناصر جديدة تنضم لأول مرة إلى صفوف اوليمبي الفراعنة.


كان شوقى غريب كشف لصدى البلد فى وقت سابق عن مشاركة المنتخب الأولمبي فى كأس العرب التى غالبا سوف تقام فى الامارات وبطولة شمال أفريقيا المقرر اقامتهما على مدار شهري يونيو وسبتمبر 2022.


أضاف : الوقت ضيق وأول مشاركة رسمية فى الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا المقبلة فى عام 2023 ولم يتحدد أين تقام منافساتها.


تابع:  خلال شهرى مارس ويونيو المقبل سوف يواجه منتخب مصر الأوليمبي منتخب مجهول فى إطار منافسات الدور الثاني والثالث المؤهلة لامم افريقيا تحت 23 عاما.

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