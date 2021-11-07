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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضمن مشروعات الوزارة لانتقاء الموهوبين.. الشباب والرياضة تطلق فعاليات مبادرة "هي" بمحافظة القاهرة

الشباب والرياضة تطلق
الشباب والرياضة تطلق فعاليات مبادرة "هي" بمحافظة القاهرة

 أطلقت وزارة الشباب والرياضة فعاليات مبادرة "هي" Her world Her rules بمحافظة القاهرة بالتعاون مع الاتحادين المصرى و الدولى لكرة السلة لتطوير رياضة كرة السلة للسيدات.

 تهدف المبادرة إلي زيادة مشاركة الفتيات في لعبة كرة السلة من خلال تنفيذ الأنشطة التى بدورها تساعد على زيادة شعبية وانتشار كرة السلة للفتيات علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلي التعريف بالنماذج النسائية المتميزة، والتأكيد علي أهمية العمل الجاد و الجماعي، وتشجيع الفتيات على ممارسة اللعبة.

 وتتضمن فعاليات المبادرة اختيار الفتيات المتميزات بحضور مندوبي الاتحاد الدولي لكرة السلة لإشراكهم في مراكز تدريب دائمة حيث هذه المهرجانات الرياضية بمشاركة مراكز الشباب في المحافظات، من خلال مجموعة من الألعاب الصغيرة في كرة السلة واختيار ١٠٠ فتاة في كل محافظه، يلي ذلك إعداد المشاركات وتدريبهن بمعدل ثلاث مرات إسبوعياً، واختيار أفضل اللاعبات وانضمامهم للفرق التابعة للاتحاد المصري لكرة السلة، والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة لرعاية الموهوبين رياضياً.

 يذكر أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي قد أطلقت فعاليات المبادرة علي مستوي الجمهورية و تستهدف المرحلة العمرية من ٦ حتي ١٥ عاما للفتيات اللاتي لا تمارسن اللعبة بشكل رسمي، ويتم تنفيذ المبادرة في مصر التي تعد الدولة الأفريقية الوحيدة التي وقع عليها الاختيار من قبل الاتحاد  الدولي للسلة لتنفيذ تلك المبادرة

محافظة القاهرة الشباب والرياضة كرة السلة وزارة الشباب والرياضة المشروع القومي للموهبة

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