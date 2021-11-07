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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تشييع جثمان الرضيعة المغتصبة في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

شيع أهالي قرية بني حميل بمركز البلينا، منذ قليل، جثمان الرضيعة ندى، التي لم تبلغ من العُمر سوى عامين، والتي لقيت مصرعها على أيدي طفلين أحدهما 8 سنوات، والأخر 12 سنة.

 

وتبين أن الطفلين قتلا الرضيعة بعد فشلهما في اغتصابها، تقليدًا لما يرونه بالافلام الجنسية عبر الإنترنت، ثم القوا بها داخل إحدى ترع القرية.

 

وعقب العثور على جثمان الرضيعة، وبتفريغ كاميرات المراقبة بأحد المنازل المجاورة لمنزل الطفلة تبين اصطحاب المتهمين للمجني عليها وقت اختفاءها.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهما وهما (اسلام -  12 سنة، وعلي - 8 سنوات)، وبمواجهتهما اعترفا بانهما استدرجا الرضيعة بقصد اغتصابها لكنهما خشيا افتضاح أمرهما والقيا بها في الترعة المجاورة لمنزلها.

 

تفاصيل الجريمة:

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة الطفلة(ندى - عامين)، بإحدى ترع قرية بني حميل دائرة المركز.

 

وبالانتقال والفحص وبتفريغ كاميرات المراقبة تم افتضاح امر الطفلين وعقب القبض عليهما، اقرا بأن سبب ارتكابهما الجريمة هو مشاهدة الطفلين للأفلام الجنسية عبر الانترنت من خلال هواتفهما، فقررا أن يقلدا ما يشاهدانه.

 

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

جثمان الرضيعة الافلام الجنسية الانترنت ترع القرية كاميرات المراقبة وزير الداخلية مدير امن سوهاج مركز شرطة البلينا قرية بني حميل

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