القوى الناعمة تواجه الأزمة.. تجسيد معاناة اللاجئين السوريين في ساعة فرح

ما بين الضياع وكثرة الترحال بحثا عن الإستقرار ولم شمل العائلة مرة أخرى، تبقى معاناة اللاجئين السوريين الهاربين من الحرب شديدة للغاية، فمنذ اندلاع الصراع في سوريا، نزح عدة ملايين من السوريين إلى خارج البلاد ولجأ مئات الآلاف منهم إلى أوروبا، ووجد عدد كبير منهم ملاذًا في ألمانيا.



رغم ذلك لم يجد الكثير من اللاجئين ضالته، كما واجه البعض أزمات عديدة داخل موطنه الجديد، لعل أبرزها كونه وحيدا إما بسبب فقدان أحد أبنائه أو جميعهم أو زوجته أو أحد أفراد عائلته، ممن لم يتمكنوا من النجاة وظلوا هائمين في بلدهم يبحثون عن لم الشمل.



من هذا المنطلق، سعت العديد من الدول إلى المساهمة في حل هذه الأزمة من خلال الطرق الناعمة بعدما نفذت الطرق السياسية و الدبلوماسية، وهو ما ظهر في إصدار العديد من الكتب والمؤلفات الثقافية، التي سردت معاناة وأزمة اللاجئين، كما تسعى دول الأزمة المصدرة للاجئين وأبرزهم سوريا إلى تجسيد هذه المعاناة وتوثيقها فنيا بتعاون أوروبي مشترك، للمساهمة في حل الأزمة ونقل المعاناة كاملة.



وفي سبيل ذلك، يستعد المخرج رامي البدوي حاليًا لوضع اللمسات الأخيرة على تجهيزات المسلسل السوري "ساعة فرح"، والخاصة بمواقع التصوير الداخلية، استعدادًا لتصوير أولى المشاهد مطلع يناير القادم، وهو من بطولة وجوه شابة جديدة وإنتاج الشركة السورية مملكة الدراما.



من جانبه، أعلن أوس المسالمة مدير إنتاج الشركة، الانتهاء من التحضيرات اللازمة لبدء تصوير أحدا ث مسلسل ساعة فرح، موضحا أنه إنتاج مشترك ألماني سوري، يتناول قضية ضياع طفل من أسرته في زمن الحروب والمشاكل الطائفية، وعندما يصل لمرحلة الشباب يبدء في البحث عن عائلته، وتدور الأحداث في عدة دول عربية منها الأردن ولبنان، وألمانيا.



وأوضح المسالمة، أن المسلسل تم تصويره بالنظام الأروبي، حيث تم الاستعانة بعدد من المتخصصين بالمؤثرات الصوتية والبصرية والذين دراسوا بالخارج، مشيرًا إلي أنه من المتوقع أن يتم عرض المسلسل للجمهور في الوطن العربي وبالخارج مطلع يناير 2023 القادم.



لم يكن هذا التعاون الأوروبي الأول للشركة، فمنذ إنشائها عام 2016 وشاركت مملكة الدراما بتوزيع عدد من المسلسلات الألمانية، وحصلت على العديد من الجوائز الدولية، وفقا لمدير الإنتاج.



يشار إلى أن أكثر من 5.6 مليون شخص فروا من سوريا منذ عام 2011، بحثًا عن الأمان في الدول المجاورة سواء الموجودة بالشرق الأوسط أو أوروبا، حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين داخل ألمانيا نحو 800 ألف، العدد الأكبر منهم وصل بعد عام 2011.