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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد برونكو تحصل على ترقيات مذهلة من RTR .. فيديو وصور

فورد برونكو تحصل
فورد برونكو تحصل على ترقيات مذهلة من RTR

تعتبر النسخة فورد برونكو واحدة من الاصدارات القوية والتي تتميز بالعديد من المقاومات مثل الهيكل الخارجي الكبير، والأداء الفني صاحب قدرات الدفع الرباعية، إلى جانب التعزيزات المطروحة من برامج حماية ودعم قائد المركبة.

فورد برونكو تحصل على ترقيات مذهلة من RTR 

 

ويبدو ان شركة RTR المتخصصة في مجال تعديل السيارات، كان لها رأي اخر من خلال تلك النسخة القوية، حيث اضافت اليها عدة ترقيات خارجية، لتمنحها مظهر مميز وتعزيزات اخرى تمنحها الافضلية في التعامل مع الطرق الوعرة، لتقدم النسخة المعدلة برونكو  RTR فن رانر بالتعاون بين مركبات RTR و فن هافير للطرق الوعرة.

ظهرت السيارة برونكو  RTR وهي ترتكز على عجلات مغطاة بإطارات 37 بوصة من نايترو تاير تريل جرابلرز، ذات نقشات بارزة وغائرة مخصصة للطرق الوعرة، مدعومة بجنوط معدنية باللون الاسود الداخلي، وحواف باللون الليموني، بالاضافة إلى مصد خلفي RTR، ووحدة لارتكاز العجلة البديلة واغراض اخرى للمساعدة على السفر.

كما ظهرت برونكو  RTRبمصد امامي حديدي، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود، واطلالة السقف المكشوف، إلى جانب حزمة من المصابيح العلوية البالغ عددها 5 مصابيح بشكل دائري، بالاضافة إلى بعض الملصقات التي تغطي اجزاء متعددة من الهيكل الخارجي.

ويذكر ان فون جيتين جونيور بطل الطرق الوعرة قد ابدى حماسه الشديد للكشف أخيرا عن النسخة فورد برونكو  RTRفن رانر، كما ابدى البطل لورين هيلي اعجابه بالنسخة فورد برونكو فن رانر، فقال: كل ما كنا نحلم بفعله في برونكو لسنوات، إنه المزيج المثالي من التصميم الأنيق الذي تشتهر به RTR.

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