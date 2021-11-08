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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زوجة تتبرع بـ جثمان زوجها لتفاجأ بـ صدمة

صدى البلد

في حدث غريب من نوعه حجزت مقاعد مؤتمر بالكامل لمتابعة تشريح جثمان أحد المتوفيين بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليكون التشريح على الملأ وأمام العشرات الذين قاموا بدفع 100من  دولار  لـ 500 دولار مقابل المشاهدة.

قالت أرملة مسنة إنها لم توافق أبدًا على تشريح جثة زوجها في مؤتمر يدفع لحضوره تذاكر، حيث دفع المتفرجون ما لا يقل عن 100 دولار لـ 500 دولار، لمشاهدة جثمان زوجها وهو يخضع لـ تشريح رسمي.

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وتضيف الزوجة "إليسي سوندرز"  المكلومة على وفاة زوجها:"إنه لأمر مروع ما حدث لزوجي"، توفي ديفيد سوندرز عن عمر يناهز 98 عامًا في أواخر أغسطس بسبب مضاعفات كوفيد-19، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

على الرغم من أن المرأة التي شعرت بالاشمئزاز وافقت على التبرع بجثة زوجها من أجل البحث ، إلا أنها تقول إنها لا تملك أي دليل على أن ذلك سيشمل حدثًا عامًا يدفع فيه العملاء أكثر من 500 دولار لتشريح زوجها.

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وتكمل الزوجة :"لم أكن أعلم بأن التشريح سيكون على الملأ، وأن يشاهده الناس مثلما يشاهدون الدببة أو شيء آخر، فقد تبرعت بجثمانه لأغراض بحث العلمي، كما كان يرغب زوجي في أواخر أيامه".


كانت الزوجة البالغة من العمر 92 عامًا قد رأت زوجها لأخر مرة عند وفاته بالمستشفى ونقل جثمانه إلى المقابر، ثم حصلت شركة علمية على إذن الحصول على الجثمان.

حدث غريب تشريح جثمان فيروس كورونا

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