عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس اتحاد اليد يعلق على تحويله ومجلسه للتحقيق.. ويكشف موقفه من انتخابات الزمالك٫٫ فيديو

هشام نصر
هشام نصر

قال هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد السابق، إنه لم يتعرض للإيقاف لمدة عامين من الاتحاد الدولي لكرة اليد، لكنه تم تعليقه لحين العرض على الجمعية العمومية التي أجريت مساء السبت.

وأضاف هشام نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الجمعية العمومية قررت الاكتفاء بما مضى من تجميده بقرار من الأغلبية، موضحًا أن التجميد كان من شهر مارس الماضي وحتى نوفمبر الجاري.

واستكمل تصريحاته، أن القرار من البداية كان في يد الاتحاد الدولي، وحتى إلغاء تجميد رئاستي للاتحاد، مشيرًا إلى أن المفاجئ هو أن المجلس بالكامل لاتحاد كرة اليد تم تحويله للتحقيق بتهمة التزوير في انتخابات أجريت عام 2017.

وتساءل هشام نصر، قائلًا: «هل الاتحاد المصري لكرة اليد يستحق كل هذه المعاملة؟!»، مضيفًا «لا أعلم لماذا تم فتح الموضوع بعد 4 سنوات من الواقعة ومع بداية انتخابات جديدة، ولكن أتمنى الخير والنجاح لاتحاد اليد».

واستكمل تصريحاته، أنه كان يتمنى من الاتحاد الدولي لكرة اليد، تكريم مصر واتحاد اليد، بعد النجاح الباهر في استضافة مونديال اليد بالقاهرة، إلا أنه لم يحدث ذلك، بل تم تحويل مجلس اليد للتحقيق، مضيفًا «لا يوجد مشكلة بيني وبين الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي منذ أن كنت لاعبًا ونتعامل معًا بمنتهى الشياكة، فضلًا عن أنني اقترحت إطلاق اسمه على صالة 6 أكتوبر ومنحته الرئاسة الشرفية للاتحاد».

واختتم هشام نصر، حديثه، بأنه يتمنى خدمة نادي الزمالك، بخوضه الانتخابات سواء على منصب الرئيس أو نائب الرئيس حال ترشح حسين لبيب على منصب الرئاسة، موضحًا أن الانتخابات غير واضحة المعالم.

هشام نصر اتحاد كرة اليد ن الاتحاد الدولي لكرة اليد مونديال اليد مجلس اليد

ترشيحاتنا

شمعة تنهي حياة توأم بشكل مأساوي

السبب غير فني.. إبراهيم سعيد يكشف سر استبعاد طارق حامد من منتخب مصر

سعر بيع وشراء الريال السعودي في مصر اليوم الإثنين 8- 11- 2021

15 علامة تدل على الحسد بين الزوجين .. تعرف عليها وكيفية الوقاية منها

فورد برونكو تحصل على ترقيات مذهلة من RTR .. فيديو وصور

آخر تطورات مصير كهربا فى الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

سورة يستجاب بها الدعاء بسرعة البرق .. احرص على ترديدها

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن قرب رحيل نجم الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليه أدخل أجزخانة ألاقي الصيدلي بيقرأ قرآن..إبراهيم عيسى يثير الجدل وعلاء مبارك:انت مالك؟

أكلة حرشة ومعلول حط الزغلول.. هل تتسبب إفيهات مدحت شلبي في إيقافه؟

شبرا مصر.. أنشأها الوالي محمد علي حيًا للأمراء والأعيان..ما هو أصل التسمية؟

تفاصيل الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي.. عروض أفلام عالمية وجوائز مالية قيمة وتنوع في لجان التحكيم

فيديو

أقوى تشكيل عصابي.. من هو أبو صالح خُط الصعيد الذي أسقطته الداخلية؟

حساب لكل مسجد.. لماذا أزال وزير الأوقاف صناديق التبرعات من المساجد|فيديو

فعل فاضح بالنقاب.. «رشا» تستعرض جسمها أثناء الطبخ على يوتيوب| فيديو

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

المزيد

ساحة رأي

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

اﻟﻤﺰﻳﺪ