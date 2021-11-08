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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صاحب الريمونتادا التاريخية.. أرقام ياجو أسباس نجم سيلتا فيجو أمام برشلونة

أسباس
أسباس

فرض فريق سيلتا فيجو التعادل الإيجابي بنتيجة ٣/٣ على نظيره فريق برشلونة فى المباراة التى جمعت بينهما في إطار منافسات بطولة الليجا الإسبانية.

وقاد الإسباني باجو أسباس سيلتا فيجو إلى انتزاع التعادل الايجابي أمام برشلونة الإسباني فى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

ونجح إياجو أسباس صنع ريمونتادا تاريخية لفريق سيلتا فيجو امام الفريق الكاتلونى وسجل هدفين فى شباك تير اشتيجن حارس مرمى البارسا منها هدفا فى اللحظات القاتلة.

صدى البلد يرصد ارقام الاسباني باغو اسباس صاحب الريمونتادا التاريخية أمام برشلونة فى الليجا الإسبانية.

أرقام أسباس لاعب سيلتا فيجو امام برشلونة

شارك الإسباني باغو اسباس أمام برشلونة فى 12 مباراة

سحل الإسباني باغو اسباس فى شباك برشلونة 9 أهداف

صنع الاسباني باغو اسباس أمام برشلونة 3 أسست

يذكر أن الإسباني باغو أسباس من مواليد الأوّل من أغسطس لعام 1987 يلعب كمهاجم في فريق سيلتا فيجو الإسباني، حيث قضى معظم مسيرته الكروية في الفريق.

مثّل سيلتا فيجو في 308 لقاءات في عشرة مواسم وسجل خلالها 138 هدفا، بدأ مسيرته مع سيلتا فيجو الرديف قبل الانضمام للفريق الأوّل سنة 2008، حيث قضى خمسة مواسم مع الفريق السماوي قبل الانتقال إلى إنجلترا من بوابة ليفربول الإنجليزي لمدة موسمين تخللها إعارة إلى نادي إشبيلية الإسباني قبل أن يعود للفريق الذي بدأ فيه مسيرته سنة 2015.

دوليا انضم المنتخب الإسباني في 2016 وشارك فى 18 لقاء سجل خلالها 6 أهداف.

بعد تألقه رفقة سيلتا فيجو انتقل أسباس لصفوف ليفربول مقابل 7.5 مليون جينيه إسترليني في عام 2013 ليحمل الرقم 9 أملا في امتداد التألق الذي حققه الإسباني الآخر فيرناندو توريس عند انتقاله من أتلتيكو مدريد.

وعلى الرغم من تألق أسباس خلال الفترة الإعدادية للفريق الإنجليزي إلا أنه سرعان ما خفت نجم المهاجم الإسباني ليجد نفسه خارج التشكيل الأساسي للريدز بعد عودة مهاجم الفريق الأول لويس سواريز من الإصابة وأصبح ظهوره نادرا في الدورى الانجليزى مسجلا هدفا وحيدا ليعيره ليفربول بعد موسم واحد فقط إلى إشبيلية الإسباني، حيث قضى موسمه الثاني مع الفريق الأندلسي دون أن يضع بصمته أيضًا بسبب الإصابات.

في 2015 عاد ياغو أسباس إلى سيلتا فيجو من جديد مقابل 5 ملايين جينيه إسترليني ليتنفس الصعداء ويعود للتألق من جديد ومستمرا مع الفريق حتى الآن ليكون حاسما ويساهم في استمرار الفريق في الليجا الإسبانية.

مع الماتادور الإسباني لم يشارك أسباس كثيرا في ظل وجود عديد النجوم وخاصة في الخط الأمامي ومع ذلك استطاع أن يكون ضمن صفوف المنتخب الإسباني المشارك في كأس العالم 2018 في روسيا.

سيلتا فيجو برشلونة إياجو أسباس المنتخب الإسبان الماتادور الإسباني

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