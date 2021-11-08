حسين الشحات ضيفا على بوكس تو بوكس مع محمد شبانة.. اليوم

يحل حسين الشحات، نجم النادي الأهلى اليوم، الإثنين، ضيفا على الإعلامي محمد شبانة، في أولى حلقات برنامجه التليفزيوني بوكس تو بوكس على فضائية etc والتي احتفلت بانطلاقها أمس الأحد.

ويمثل حسين الشحات ركيزة أساسية في هجوم الشياطين الحمر، فاللاعب يقدم مستوى مميزا برفقة المارد الأحمر، بعدما سجل خلال الموسم الماضى 9 أهداف وصنع مثلها، أى أنه مساهم في 18 هدفا مع الفريق خلال مشواره في الدوري .

وتوج الشحات مع الأهلى ببطولة الدوري الممتاز مرتين وكأس مصر مرة وكأس السوبر الأفريقى وكأس السوبر المحلى ودوري أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.

وخلال محطته الاحترافية ساهم حسين الشحات فى قيادة العين لتحقيق إنجاز غير مسبوق فى تاريخ النادى بالحصول على ثنائية الدورى والكأس، حيث أنهى العين مشواره فى النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإماراتى فى الصدارة برصيد 53 نقطة، فيما حصل على كأس رئيس الدولة بفوزه فى المباراة النهائية على الوصل بنتيجة 2 – 1

برنامج (Box 2 Box) يقدمه الإعلامي محمد شبانة من الأحد للخميس على Etc تردد 12015 عمودي، في الحادية عشر مساء.