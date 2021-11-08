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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المنصورة تشهد إنطلاق النسخة الثانية من تحدي الأعمال السنوي للجامعات المصرية

كلية العلوم جامعة
كلية العلوم جامعة المنصورة

 بدأت بجامعة المنصورة فعاليات النسخة الثانية من تحدى الأعمال السنوى للجامعات المصرية بعنوان " حلول ريادة الأعمال لتطوير الجامعات المصرية" التى تقام تحت رعاية كل من  الدكتور خالد عبد الغفار  وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وريادة  الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف  الدكتور طارق غلوش  عميد كلية التجارة بالتزامن مع فعاليات الاسبوع العالمي لريادة الأعمال واليوبيل الذهبى للجامعة ، وذلك على هامش ختام فعاليات النسخة الاولي لمسابقة تحدي ريادة الاعمال السنوي بعنوان "حلول ريادية للتعايش مع كورونا "بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة.

 جاء ذلك بحضور كل من الدكتور احمد رمضان مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية التجارة، المهندس قدري الغيطاني رئيس مجلس إدارة SAK ، الدكتور جون فايز نائب مدير مركز تقنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جامعة المنصورة،ممثلي MTI، ITI .

و رحب  الدكتور محمد عطية البيومي بالحضور ضيوف جامعة المنصورة من 11 جامعة مصرية، ووجه الشكر لشركاء النجاح من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمركز ابداع مصر الرقمية، ومعهد ITI ، وشركة (SAK)، مركز تقنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وأشار  الى ان سبب اختيار مسمي المسابقة هذا العام (حلول ريادية لتطوير الجامعات) لتزامن الحدث مع تدشين اليوبيل الذهبى لجامعة المنصورة.

وأعرب عن سعادته بمشاركة 78 فريق طلابي ضمن فعاليات المسابقة واستعدادهم الجيد لتقديم أفكار لتطوير وتغيير حياتهم، وذلك في ظل أزمة كورونا، مما يشعرنا بالاطمئنان على مستقبل مصر باعتبار الشباب أفضل واجمل ما في هذا البلد، ولاسيما في عصر التقدم التكنولوجي.

 واسفرت نتائج النسخة الأولى من تحدى الأعمال السنوى للجامعات عن فوز فريق كلية الصيدلة عين شمس بالمركز الاول عن فكرة Rifamenhaler و المركز الثاني من كلية الهندسة جامعة الاسكندرية بعنوان Kinetic Rehab والمركز الثالث من جامعة الازهر SPectron .

و فى الختام ،تم شرح مراحل النسخة الثانية مع  ممثلي الجامعات المصرية لنشر الفكرة بين جامعاتهم.

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جامعة المنصورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي اشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة

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