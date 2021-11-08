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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استعدادا لهجمات إيران.. إسرائيل تسعى لشراء كمية كبيرة من الذخائر |تفاصيل

إسرائيل
إسرائيل

أفادت صحيفة جيروزاليم بوست، اليوم "الاثنين"، نقلا عن مصادرها بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط مع إقرار الميزانية للاستحواذ على عدد ذخائر دقيقة التوجيه أكثر من أي وقت مضى بحلول عام 2024.

 

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن عدد الذخائر التي سيشتريها الجيش الإسرائيلي من أمريكا سيكون أكبر بكثير من تلك التي يحتفظ بها، بسبب ارتفاع مستوى التهديدات من إيران وحزب الله.

 

وتستخدم الذخائر الدقيقة التوجيه في ضرب أهداف استراتيجية في بيئة مدنية مزدحمة مع وقوع عدد قليل نسبيا من الضحايا المدنيين.

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كانت إسرائيل اشترت عشرات الآلاف من الذخائر الدقيقة التوجيه من أمريكا خلال السنوات الأخيرة، واستخدمتها في ضرب أهداف في قطاع غزة.

 

وأضافت أن هذا العدد سيزداد بحلول عام 2030، لافتةً إلى أن الجيش الإسرائيلي انشغل على مدار العامين الماضيين بزيادة أهدافه في قطاع غزة، ولبنان، وسوريا، وإيران، وقالت إنه يتوقع اندلاع جولات عنف في أي لحظة.

 

وفي وقت سابق، قالت قناة i24news الإسرائيلية، إن الجبهة الداخلية الإسرائيلية تدربت خلال الأسبوع الماضي، على سيناريو هجوم صاروخي قوي من إيران وحزب الله.

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