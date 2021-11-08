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لتخفيض حجم الواردات.. رئيس الوزراء يستعرض مقترحات توطين الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج.. ويؤكد: القطاع الخاص شريك أساسي للدولة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي:

زيادة الاعتماد على الخامات المنتجة محلياً كمدخلات لعدد من الصناعات

القطاع الخاص شريك أساسي للدولة في تنفيذ الخطوات الخاصة بتطوير قطاع الصناعة

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعمرو قنديل، رئيس مجلس إدارة مجموعة "قنديل للصلب"، لاستعراض عدد من المقترحات الخاصة بتوطين الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على دور القطاع الخاص كشريك أساسي للدولة فى تنفيذ الخطوات الخاصة بتطوير قطاع الصناعة، الذى يُعد أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية، منوهاً إلى الجهود المبذولة لدعم الصناعة المحلية، ودعم خطوات توطين الصناعات المغذية، تخفيضاً لحجم الواردات، وزيادة الاعتماد على الخامات المنتجة محلياً كمدخلات لعدد من الصناعات.

من جانبها، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى الاهتمام والدعم الذي يلقاه قطاع الصناعة، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، للارتقاء بمستوى تنافسية المنتجات المصرية، وذلك من خلال الاهتمام بتصنيع مستلزمات ومدخلات الانتاج محلياً، دعماً للصناعة الوطنية.

وخلال الاجتماع، استعرض عمرو قنديل، عدداً من المقترحات والمبادرات الخاصة بتعزيز مفهوم الصناعات المغذية، وما يتعلق بالاهتمام بتصنيع مستلزمات الانتاج محلياً، لافتاً فى هذا الصدد إلى المقترح الخاص بإقامة مجمع لمسطحات الصلب، باعتبارها ضمن الصناعات المغذية، التى تدخل فى تصنيع العديد من المنتجات الضرورية والحيوية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة "قنديل للصلب" أن المقترحات المطروحة تستهدف تعظيم إنتاجية المصانع الحالية من الصلب المسحوب على البارد والمجلفن والملون، إلى جانب إقامة مجمع جديد لدرفلة وطلاء المعادن، ودعم وتطوير صناعة الستانلس ستيل.

وفى ختام الاجتماع، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بما تم تقديمه من أفكار ومبادرات تتعلق بتعزيز مفهوم الصناعات المغذية، والتوسع فى تصنيع مستلزمات الإنتاج.

وأكد على استمرار الحكومة فى دعم مثل هذه المشروعات والمقترحات، لما لها من دور كبير فى دعم الصناعة الوطنية، وتخفيض فاتورة الاستيراد، مطالباً بتقديم ورقة عمل مفصلة بما يمكن أن تساعد به الحكومة لتنفيذ وتطبيق هذه المقترحات والمبادرات.

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