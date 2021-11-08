مجلس الأمن يدين محاولة اغتيال الكاظمي

أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، بأشد العبارات محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وجدد مجل الأمن دعمه لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وازدهاره.

كما أعاد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

وشددوا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية ومنظميها ومموليها وتقديمهم إلى العدالة.

وحثوا جميع الدول على التعاون بنشاط مع حكومة العراق وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد، وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن .

وأكد مجلس الأمن في بيانه مجدداً على ضرورة أن تكافح جميع الدول، بجميع الوسائل، التهديدات الارهابية التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين، وذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي.