النشرة الدينية.. حالات يصبح التمويل العقاري فيها ربا.. وأمور تجيز سماع الأغاني.. وروشتة شرعية للتغلب على عفوية اللسان

نشر القسم الديني بموقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عدداً من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

حكم البيع بالتقسيط

أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها اليوم الاثنين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ضمن حملة اعرف الصح، أن البيع بالتقسيط جائز شرعًا، وقد دل على ذلك عموم قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275].

واستشهدت الدار في فتواها، بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل. ولما ثبت: أن بريرة رضي الله عنها ابتاعت نفسها بالتقسيط تسع سنوات؛ لكل سنة أربعون درهما.

وشددت دار الإفتاء المصرية على أن الزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم وقت العقد جائزة شرعًا؛ إذ هي مِن قبيل المرابحة.

حكم التمويل العقاري إذا كان ثمن الشقة يزيد بقدر الضعف

حكم التمويل العقاري إذا كان ثمن الشقة يزيد بقدر الضعف.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، هل يجوز شراء شقة عن طريق التمويل العقاري، خاصة وأنه عند سداد ثمنها نجد أنني سددت ثمنها مرتين؟

قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائلة:" نعم يجوز.. فهذا من التمويل المباح حتى وإن زاد ثمن الآجل، فالشرط لصحة التمويل المعلومية ( معلومية الثمن و معلومية الأجل)".

واستشهد أمين الفتوى بما روي من أنه في عهد النبوة وفي غزوة من الغزوات اشتري البعير ببعيرين.

حكم لمس الزوجة بشهوة

هل لمس الزوجة بشهوة ينقض الوضوء وبصيغة أكثر تخفيفًا هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟، فإذا كانت الصيغة الأخيرة تثير حيرة وشك لدى البعض، فكثيرون قد يقعون في فخ الشهوة، ويعتقدون أنها كفيلة لنقض الوضوء، وهو الأمر الذي يبحث فيه الكثيرون، للوقوف عند اعتقاداتهم وتصحيحها إن كانت خاطئة، والثبات عليها في حال صحتها، من هنا يظل السؤال مطروحًا هل لمس الزوجة ينقض الوضوء ؟، وإن لم يكن كذلك، تأتي صيغته الأخرى فيما هل مس الزوجة بشهوة ينقض الوضوء أم لا؟

وقد يظن البعض أن الشهوة كفيلة بإبطال الوضوء ، لكن هذا ليس حقيقة، بمعنى أن مس الزوجة بشهوة لا ينقض الوضوء، لأن الأصل سلامة الطهارة، وعدم انتقاضها إلا بدليل، وليس هناك دليل واضح ثابت يدل على انتقاضها بمس المرأة.

وورد أن مسها لا ينقض ولو كان بشهوة؛ لأن القبلة في الغالب لا تكون إلا عن شهوة عن تلذذ، فقال الله تعالى: «أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ» الآية 43 من سورة النساء، وفي قراءة: أو لمستم النساء، المراد على الصحيح الجماع، وهو قول ابن عباس وجماعة من أهل العلم، في تفسير قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ».

وذهب بعض العلماء إلى أن مس المرأة سواءً كان ذلك عمدًا أو من غير عمد، لا ينقض الوضوء على الصحيح، واختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم إن مسها ينقض مطلقًا، وقال بعضهم لا ينقض مطلقًا، كما أن بعض أهل العلم يقول بانتقاضه إذا كان اللمس بشهوة وهي "التلذذ بمسها، ولا ينقض المس بدون ذلك".

والمعمول به في مسألة هل لمس الزوجة ينقض الوضوء ؟، هو عدم نقض الوضوء، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل سلامة الطهارة، وعدم انتقاضها إلا بدليل، وليس هناك دليل واضح ثابت يدل على انتقاضها بمس المرأة.

وحينئذٍ وجب أن تبقى الطهارة على حالها وألا تنتقض بالمس لعدم الدليل على ذلك، بل لوجود الدليل على أن مسها لا ينقض ولو كان بشهوة؛ لأن القبلة في الغالب لا تكون إلا عن شهوة عن تلذذ، فقد ورد بقوله جل وعلا: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43] وفي قراءة: أو لمستم النساء، المراد على الصحيح الجماع، وهو قول ابن عباس وجماعة من أهل العلم.

صدقي وعفويتي يسببان لي مشكلة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال منصة الفيديو يوتيوب سؤال حول حكم المصارحة في وجوه الناس خاصة إذا تسببت في مشاكل، حيث يقول سائل: صدقي وعفويتي يسببان لي مشكلة.. فماذا أفعل؟

وقال الشيخ محمد عبدالسميع رداً على السائلة: هذا الأمر ليس من الفطنة أو الذكاء، فليس على الإنسان أن ينافق لكن في الوقت نفسه لا يعرض نفسه للسوء، فلو فعلت ذلك لقاطعني الشخص وكرهني".

وتابع:" سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نبشر في وجوه قومٍ -أي نبتسم- وقلوبنا تلعنهم، وذلك من خلال حديثه لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، فقيل أن رجل من المنافقين يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم إلى بيته وطرق الباب فخرج إليه النبي يكشر - يبتسم- وهذا ليس نفقاً فالنبي حاشاه أن ينفق وهو من صنع على عين الله".

حكم سماع الأغاني أثناء تنظيف البيت

ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤال: هل يجوز سماع الأغاني أثناء تنظيف البيت علماً بأنني أحافظ على الصلوات الخمس ولي ورد يومي؟

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائلة:" نعم يجوز.. فالغناء هو عبارة عن كلام والموسيقى عبارة عن صوت وكلاهما يخضع لقاعدة حسنه حسن وقبيحة قبيح".

كما أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الأغاني عبارة عن كلام ما كان حسنا فهو حسن وما كان قبيحا فهو قبيح.

وأوضح أمين الفتوى أن الأغاني التي تثير الشهوات وتدعو إلى فحش أو معصية أو رذيلة أو يصاحبها منكر كالخمور أو رقص وما شابه، حرام.

وأشار إلى أن الأغاني التي بها كلام حسن مقبول لا يتنافى مع الأعراف والعادات ولا تثير الشهوات ولا تدعو إلى فحش أو منكر ولا يصاحبها معصية، جائزة ولا شيء فيها إن شاء الله.