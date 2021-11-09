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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| تعرف على أبرز فعاليات مبادرة طلاب من أجل مصر في الجامعات المصرية.. تأثير الموسيقى على الإنتاج العلمي دورة تدريبية في جامعة حلوان

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر قسم التعليم العديد من الأخبار الخاصة بالشأن التعليمي نستعرضها فيما يلي:


التعليم: ورشة عمل لشرح فلسفة مناهج الرياضيات في النظام الجديد | غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يتم تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع Discovery Education وبنك المعرفة المصري غدا الاربعاء الموافق ١٠ من نوفمبر 2021 عن "نافذة الرياضات فى تعليم 2.0”

 

بعد انتهائها.. تعرف على أبرز فعاليات مبادرة طلاب من أجل مصر في الجامعات المصرية

بدأت مبادرة طلاب من أجل مصر؛ أولى فعالياتها الجمعة الموافق 5 نوفمبر 2021 الطلاب بجامعة القاهرة والتوجه للمدينة الجامعية ، ثم حضور حفل الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات.

 

تأثير الموسيقى على الإنتاج العلمي.. دورة تدريبية في جامعة حلوان | الأحد

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر نوفمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

الأحد المقبل آخر موعد للتقديم في مبادرة البحث العلمي تعظيم الاستفادة من قطرة المياه

اعلنت أكاديمية البحث العلمى عن مد فترة التقديم حتى 14 نوفمبر 2021 للتقديم على مبادرة "تعظيم الإستفادة من قطرة المياه" (More Crop Per Drop) ، وهي المبادرة التي وافق عليها مجلس الأكاديمية في جلستة الأخيرة رقم 178، حيث تدعو الأكاديمية جميع الباحثين المصريين

 

آخر موعد لدعم الأدوات والمستلزمات الدراسية بجامعة عين شمس ..16نوفمبر

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن لجنة التكافل الاجتماعي ستفتح باب التقدم لدعم الأدوات والمستلزمات الدراسية للعام الجامعي الجديد (بالطو -أدوات معامل -أدوات هندسية".

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