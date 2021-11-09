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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تفحيط بالدبابة من جندي عراقي في شوارع بغداد.. وعقوبات صارمة بانتظاره | فيديو

دبابة
دبابة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، لجندي عراقي يستعرض مهاراته في التفحيط بالدبابة العسكرية، في أحد شوارع بغداد.

 

ووثَّق مقطع فيديو، مشاهد صادمة لجندي عراقي يستخدم الدبابة المخصصة للدفاع عن البلاد في حالات الحرب، للتفحيط والاستعراض أمام المارة وسط شوارع بغداد.

 

ومن جهته، علق قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم، بالتعليق على الواقعة الصادمة، في بيان، أكد خلاله اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجندي العراقي.

 

وجاء في البيان الصادر عن قائد عمليات بغداد أنه وجه بتشكيل مجلس تحقيق بحق سائق الدبابة لمخالفته التوجيهات خلال الانتشار في شوارع العاصمة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

 

وشدد على أن "منتسبي الجيش يتحلون بأعلى مستويات الانضباط العسكري خلال تنفيذهم للواجبات"، مضيفا أن: "وجود منتسب مخالف؛ لا يمثل بقية أفراد الفرقة العسكرية الملتزمة".

 

وأكد أن المخالف يعرض نفسه لقانون العقوبات العسكرية.

 

 

 

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