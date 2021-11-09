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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أهمها لمرضى القلب.. تعرف على فوائد الكمثرى

صدى البلد


الكمثرى غنية بشكل خاص بحمض الفوليك وفيتامين ج والنحاس والبوتاسيوم. كما أنها مصدر جيد لمضادات الأكسدة التي تحتوي علىمادة البوليفينول.


 

لذا قدّمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعيفيسبوك؛ فوائد الصحية الكمثرى.


 

مفيد لصحة الجهاز الهضمي..

تقدم الكمثرى الألياف الغذائية ، بما في ذلك البريبايوتكس ، والتي تعزز انتظام الأمعاء ، وتخفيف الإمساك ، ومفيد لصحة الجهاز الهضميبشكل عام. للحصول على أكبر قدر من الألياف من الكمثرى ، تناوله بقشره.


 

مفيد لصحة القلب و العين..

يحتوي الكمثرى على العديد من المركبات النباتية المفيدة. قد تحمي تلك الموجودة في الكمثرى الحمراء صحة القلب ، في حين أن تلك الموجودةفي الكمثرى الخضراء قد تعزز صحة العين.


 

مضاد للالتهابات..

الكمثرى مصدر لفيتامين سي و k  والنحاس

و مصدر غني للفلافونويد ، وهي مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل الالتهاب والحماية من الأمراض


 

يساهم في خفض فرص الإصابة بالسكري..

قد تساعد الكمثرى - وخاصة الأصناف الحمراء - في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري .


 

وجدت إحدى الدراسات الكبيرة التي أجريت على أكثر من 200000 شخص أن تناول 5 حصص أسبوعية أو أكثر من الفواكه الغنيةبالأنثوسيانين مثل الكمثرى الحمراء كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالنوع 2 من مرض السكري بنسبة 23٪


 

مفيد لصحة القلب ..

الكمثرى غنية بمضادات الأكسدة القوية ، مثل البروسيانيدين والكيرسيتين ، التي يمكن أن تعزز صحة القلب عن طريق تحسين ضغط الدموالكوليسترول.

قد يقلل تناول الكمثرى بانتظام من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.


 

يساهم في انقاص الوزن..

قد يساعدك تناول الكمثرى بانتظام على الشعور بالشبع بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الماء والألياف. وهذا بدوره قد يساعدك علىإنقاص الوزن.

الكمثري كمثرى فوائد الكمثرى

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