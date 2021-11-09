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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير من الجيش الإيراني

الجيش الإيراني: أطلقنا تحذيرات خطيرة بعد اقتراب طائرات أمريكية مسيرة من منطقة المناورات البحرية

اقتراب مسيرات أمريكية
اقتراب مسيرات أمريكية من منطقة مناورات إيرانية

أعلنت إيران اليوم الثلاثاء، عن رصد اقتراب مسيرات أمريكية من منطقة مناورات بحرية وبرية، مشيرة إلى أنه تم انذارها.

 

ووفقا لوكالة "إيسنا" الإيرانية، وجه الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، تحذيرا لمسيرتين أمريكيتين من نوع "MQ-9" و"RQ4"، اقتربتا من منطقة عمليات مناورات "ذو الفقار 1400 المشتركة".

 

وبحسب الوكالة الإيرانية، فإنه خلال مناورة "ذو الفقار 1400 المشتركة"، تم اعتراض طائرتين أمريكيتين بدون طيار دخلتا منطقة "FIR" ومنطقة "ADIZ" (منطقة تحديد الدفاع الجوي)، من قبل الدفاع الجوي للجيش ووجهوا تحذيرا خطيرا".

 

وأكدت أن "المسيرتين غيرتا مسارهما من الاقتراب بعد اعتراضهما وتحذيرهما".

 

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق، باعتراض الدفاعات الجوية الإيرانية لمسيرة أمريكية حلقت فوق مضيق هرمز.

وأطلقت قوات الدفاع الجوي الإيرانية طلقات تحذيرية على طائرة بدون طيار تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز MQ-9A Reaper

ونشرت الأجهزة الأمنية الإيرانية مشاهد تظهر توجيه عناصر الدفاع الجوي الايراني تحذيرا مقتضبا لطائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي من طراز ام كيو تسعة كانت تحلق في محيط مضيق هرمز وبالقرب من الحدود الايرانية.

 

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