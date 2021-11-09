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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

هو فيه إيه.. تعليق ناري من شوبير على تصريحات حكم مباراة القمة

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

دافع الإعلامي أحمد شوبير، عن محمد عادل حكم مباراة الأهلي والزمالك، التي أقيمت، يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الممتاز، بعد تعرضه لهجوم شرس، بسبب تصريحاته عن لقاء القمة.

كان محمد عادل قال عبر برنامج “مع شوبير” الإذاعي، أمس، الاثنين، إنه شعر بالتوتر الشديد على لاعبي الزمالك عقب هدف الأهلي الثاني وحرص على احتوائهم رغم سهولة إشهار البطاقات الصفراء والحمراء في وجوههم نتيجة المخالفات التي ارتكبوها.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير:" محمد عادل تحدث بتلقائية خلال مداخلته معي، أمس، وقال إن الهدف الخامس للأهلي من ركلة جزاء، وهذا يوضح أنه كان يحتسب ما يراه أمامه".

تابع شوبير:" ألوم نفسي، لأنني لم أناقش محمد عادل عندما قال، إنه أخبر زملائه، عقب تسجيل الأهلي الهدف الثاني في الزمالك، بأن هذا وقت إدارة المباراة واحتواء الموقف، كان يجب أن أطلب منه التوضيح بشكل أكثر، بدلا من الجدل الذي أثير عقب انتهاء المداخلة".

 

شادي محمد: محمد عادل أدار مباراة القمة بشكل مميز

حتحوت عن تصريحات الاحتواء: قرارات محمد عادل لم تؤثر على نتيجة القمة

 

أضاف شوبير:" فوجئت بحالة من الهجوم الشديد على محمد عادل بسبب تصريحاته عبر برنامجي، والأهلي أصدر بيانا رسميا بسبب تصريحات الحكم، هو فيه إيه يا جماعة".

واصل شوبير:" البعض بالغ في رد الفعل على تصريحات محمد عادل، لم اتوقع أن تسبب تصريحاته، في هذه الضجة العنيفة التي حدثت".

 

لجنة الحكام تعلن معاقبة محمد عادل بسبب تصريح الاحتواء

في سياق متصل، قال عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، إنه حزين من قيام الحكم محمد عادل، بتحليل الحالات التحكيمية بمباراة القمة 123.

وأضاف عصام عبدالفتاح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، الاحتواء وإدارة المباراة من أهم محاضرات التحكيم، بل إن الاحتواء يعني السيطرة على المباراة وليس مقصود منها الطبطبة".

وأكمل:" محمد عادل احتسب ركلة جزاء للأهلي وهو فائز بنتيجة 4-1، والاحتواء مقصود منه السيطرة على المباراة والأجواء وليس المجاملة".

وواصل :" كل محللي القنوات الرياضية أشادوا بالتحكيم، ووصلنا لمرحلة أن البعض أصبح يكره نجاحاتنا، الحكم قدم مباراة رائعة في القمة لكن هناك من يريد الصيد في الماء العكر، ارحمونا واعرفوا قيمة التحكيم".

وأتم :" هناك عقوبة ستوقع على محمد عادل بسبب تصريحاته التليفزيونية، وليس لمباراة الاحتواء، وركلة جزاء الزمالك خطأ على ثنائي الأهلي حمدي فتحي وعلي معلول".

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