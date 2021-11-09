شادي محمد: محمد عادل أدار مباراة القمة بشكل مميز

قال شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق إن محمد عادل الحكم الدولي أدار مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بشكل مميز.

وأوضح شادي محمد عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" محمد عادل أدار مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بشكل مميز والثلاث ركلات جزاء التي تم احتسابها فى المباراة كانت مليون٪ صح".

وأضاف:" بالطبع الحكام لديهم أخطاء مثل المدير الفني الذي يخطئ، ولكن دائمًا لا بد من مساندة الحكام".

في سياق اخر عبرت إدارة النادي الأهلي عن انزعاجها الشديد من التصريحات التي جاءت على لسان محمد عادل حكم مباراة القمة الأخيرة في أحد البرامج الإذاعية صباح أمس، والتي أشار فيها إلى شعوره بتوتر لاعبي الفريق المنافس بعد الهدف الثالث للأهلي ومن النتيجة الكبيرة، وأنه اضطر إلى التحدث مع مساعديه وأبلغهم أنهم في مرحلة الإدارة وأنه سهل جدًا أي لاعب يعمل حاجة يحصل على كارت، ومن وجهة نظره أنه قام باحتواء اللاعبين في ظل التوتر الذي أصابهم.

وقالت إدارة الأهلي أن تفسيرات الحكم في البرنامج الإذاعي لبعض الأخطاء التي ارتكبها لاعبو الفريق المنافس لم تكن موفقة بل وتجافي الحقيقة وما جاء من تفسيرات على لسان رئيس لجنة الحكام ذاته.

وفي هذا السياق يدرس محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على قطاع الكرة الموقف كاملًا مع الإدارات المعنية والعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق النادي.