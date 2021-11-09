رحل عن عالمنا اليوم.. كيف تسبب «إلا أنا» في إنهاء حياة أحمد خليل؟!

جوكر السينما المصرية، صاحب الأداء المتميز في الأدوار المختلفة، سواء المؤثرة، أو أدوار الخير أو الشر، الفنان الكبير أحمد خليل، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، الثلاثاء، إثر أصابته بـ فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

كان للفنان القدير الراحل أحمد خليل تاريخ سينما وفي أعمال الدراما والإذاعة والمسرح، إلى حد لقبه كثير من المخرجين بـ «جوكر» التمثيل، من مواليد 15 يناير 1941م، في مدينة بلقاس من المنصورة.

هواية التمثيل من الصغر

كان الفنان الراحل أحمد خليل يهوى التمثيل منذ كان طفلاً صغيرًا، إلا أن والده رفض الأمر رغبة منه في أن يصبح ابنه مهندسًا، ولكن بعد أن تخرج في الثانوية العامة أصر على والده دخول معهد السينما.

وافق والد الفنان أحمد خليل على دخوله المجال الفني بشرط أن يدخل قسم الإخراج، ولكنه دخل من دون علم والده قسم التمثيل لأنه كان يعشق التمثيل ولم يعلم والده بذلك إلا بعد أن أحرز المركز الأول في قسم التمثيل، فاقتنع بعد ذلك والده بموهبة ابنه الكبيرة، ووافق على إكمال مشواره في التمثيل، وتخرج في معهد السينما سنة 1965.

حضور تليفزيوني عالي

استطاع الفنان الراحل احمد خليل بحضوره التليفزيوني العالي، أن يؤي جميع الشخصيات، وأدوار فنية متميزة، وتميز بدور «عطا المراكبي» أمام ليلى علوي في مسلسل «حديث الصباح والمساء» الذي عرض عام 2001، وبدأ تداول مشاهد منه مؤخرا مع إعادة عرضه عن قصة الحب التي جمعت البطلين، لتتحول إلى كوميكس ويعاد اكتشاف العمل من جديد ويحظى بمتابعة كبيرة بين أجيال جديدة.

احمد خليل

وكان في بداية مشواره الفني التحق بمسرح الجيب، ومن مسرحياته «خادم سيدين» و«ياسين وبهية»، «حب تحت الحراسة»، وبعدها سافر إلى الخليج حيث بدأت موجة كبيرة من الإنتاج التلفزيوني مما أدى إلى ابتعاده عن العمل في السينما المصرية، إلا أنه شارك في أعمال متميزة منها سليمان الحلبي بدور «الجنرال الفرنسي كليبر»، ثم عاد بكل قوة إلى التمثيل في التليفزيون المصري في أعمال تلفزيونية مثل «يموت الزمار»، «حديث الصباح والمساء»، «زمن عماد الدين».

أحدث أعماله الفنية

قدم أحمد خليل، مؤخرًا، دور البطولة أمام الفنانة ميرفت أمين في مسلسل «إلا أنا»، حيث جسدت «ميرفت» دور الزوجة التي تتقبل كل شيء لتعود وتطلب الطلاق بعد 33 عاما، ليختتم به مشواره التمثيلي ويكون وداع لـ«جوكر» الأدوار المؤثرة والحضور المميز.

وفاة بسبب كورونا

شيعت جنازة الفنان الكبير الراحل أحمد خليل بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك بعد وفاته صباح اليوم عن عمر ناهز 80 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حسبما أكد أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية.

وأصيب أحمد خليل في الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذى يعرض على قناة dmc، وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية حتى توفى هناك.