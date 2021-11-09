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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالتعاون مع “هاك” بالخارج.. "طنطاوي" يبتكر حيلة للاستيلاء على أموال عملاء البنوك

هاكرز
هاكرز

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.

 

أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا - بمحافظة الغربية) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاحتيال الإلكترونى.

 

وأوضحت المعلومات أن هذا الشخص يقوم بإنشاء صفحة تجارية إلكترونية لبيع وشراء البضائع المستوردة من الخارج وكذا تصدير البضائع من داخل البلاد، ويقوم من خلال ذلك بإثبات العديد من العمليات الصورية الخاصة بعمليات البيع والشراء على الموقع الإلكترونى الخاص بشركته.

 

وأشارت إلى أنه اتفق مع عدد من الأشخاص "الهاكرز" الموجودين خارج البلاد على إرسال مبالغ مالية كبيرة مسروقة من بطاقات إئتمانية لعدة بنوك أجنبية على أساس أنها ثمن عمليات الشراء الصورية، حيث يقوم بتسييل تلك المبالغ ويتقاسمها معهم عبر المحافظ الإلكترونية المشتركة بينهم، وقد وصلت حصيلة تلك العمليات مبلغ مليون جنيه مصرى.

 

وجرى استهداف المذكور بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية وتم ضبطه بمحل إقامته وبحوزته (هاتفى محمول- جهاز حاسب آلى "لاب توب" - مبلغ مالى)، و بفحص الأجهزة المضبوطة بحوزته تبين احتوائها على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامى.

 

بمواجهة المتهم المذكور بما أسفر عنه الفحص والتحرى والضبط أقر بنشاطه الإجرامى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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شخص يبتكر حيلة جديد للاستيلاء على أموال عملاء البنوك وزارة الداخلية الأموال العامة الجرائم الإلكترونية مديرية امن الغربية

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