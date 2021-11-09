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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وداعا الفنان القدير.. إنجى علاء تنعى الفنان أحمد خليل

إنجى علاء
إنجى علاء

نعت المؤلفة إنجى علاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر  الفنان الراحل أحمد خليل والذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 80 عاما اثر اصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وقالت إنجى علاء : “انا لله وانا اليه راجعون.. وداعا الفنان القدير أحمد خليل.. ربنا يرحمه وخالص التعازي لأسرته ومحبيه”. 

وفاة أحمد خليل 

توفى الفنان أحمد خليل عن عمر يناهز 80 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا خلال تصويره مسلسل إلا أنا.

وكانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل، قد تدهورت خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل فترة، أثناء تصويره حكاية تحمل اسم “ حكايتي مع الزمان ” ، الذى يعد واحداً من حكايات مسلسل “ إلا  أنا ”.  

كشف مصدر من فريق عمل حكاية “حكايتي مع الزمان” التي تعد واحدة من حكايات مسلسل “ إلا أنا”، ويتم عرضها حالياً، عن مصير المشاهد المتبقية للفنان أحمد خليل بعد إصابته بكورونا.

أحمد خليل أكمل التصوير

وأكد المصدر أن الفنان أحمد خليل كان قد انتهى من كل مشاهده في العمل باستثناء مشهد واحد فقط كان من المقرر أن يقوم بتصويره خلال الساعات القادمة، إلا أن إصابته بكورونا سوف تؤدى إلى حذف هذا المشهد، خاصة وأن العمل سوف يعرض الخمس حلقات المتبقية منه خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير، ولن يكون الفنان أحمد خليل قد استكمل علاجه.

وتابع المصدر، أن المشهد المتبقي للفنان أحمد خليل لا يؤثر على الأحداث حيث إنه كان عبارة عن صعوده من السلم إلى باب الشقة ومن الممكن الاستغناء عنه دون أن يؤثر على الأحداث.

ونشر صدى البلد خلال الأيام الماضية خبر إصابة  الفنان أحمد خليل بفيروس كورونا أثناء تصويره حكاية  “حكايتي مع الزمان” ، والذى يعد واحداً من حكايات مسلسل إلا أنا.

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من هو أحمد خليل؟ 

الفنان أحمد خليل من مواليد الدقهلية 1941، ظهرت ميوله الفنية مبكرا حتى التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ليلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل.

تخرج أحمد خليل عام 1965، عين معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، ليمثل ب9 مسرحيات بدءًا من الكومبارس للبطولة مثل مسرحيات (يا طالع الشجرة)، (ياسين وبهية)، و(حب تحت الحراسة)، حتى تم إلغاء مسرح الجيب، ليقدم ثلاثة أفلام هم (3 وجوه للحب)، و(زهور برية)، و(التلاقي).

سافر أحمد خليل عام 1974 للعمل بالخليج واشتهر هناك، ثم عاد إلى العمل الدرامي المصري من خلال مسلسل (الساقية تدور)، اشتهر خليل من مسلسل (هوانم جاردن سيتي)، و(حديث الصباح والمساء)، و(زمن عماد الدين).

انجي علاء المؤلفة إنجى علاء احمد خليل الفنان الراحل أحمد خليل وفاة أحمد خليل

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