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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة أبوظبي تبحث فرص تنمية التعاون التجاري والاستثماري مع سريلانكا

صدى البلد

بحث سعادة عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال لقائه سعادة مالراج دي سيلفا سفير جمهورية سريلانكا لدى الدولة؛ فرص تنمية التعاون التجاري والاستثماري والنهوض بالحركة التجارية بين أبوظبي وسيرلانكا.

 

جاء ذلك خلال زيارة السفير السريلانكي لمبنى الغرفة، برفقة دوميث فرناندو رئيس مجلس إدارة بورصة كولومبو السريلانكية، وبحضور سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي.

 

وأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي بالعلاقات الوطيدة والتعاون بين الإمارات وسريلانكا على العديد من المستويات الاقتصادية والتجارية، لافتاً إلى أن سريلانكا تعد شريكاً اقتصادياً مثالياً لمجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي، لتميزه بالعديد من المنتجات والموارد الهامة كالمواد الإنشائية ومنتجات المطاط، ومنتجات البلاستيك، والمنتجات الغذائية وغيرها، مؤكداً على ضرورة الاستفادة من المقومات والإمكانات المشتركة في تعزيز أواصر العلاقات التجارية والاستثمارية على نطاف أوسع.

 

كما أشار المزروعي إلى المزايا الاستثمارية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والمناخ التشريعي المحفز للنمو والازدهار وانطلاق الأعمال، وذلك لاتباعها سياسات استثمارية واعدة ترتكز على المرونة والانفتاح الاقتصادي، وهو الأمر الذي جعلها تمتلك مكانة متميزة على المستويين الإقليمي والعالمي، ووجهة مثلى للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

من جهته، ثمن سعادة سعادة مالراج دي سيلفا حرص غرفة أبوظبي على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سيرلانكا، لافتاً إلى أهمية اللقاء في تعزيز الروابط وتكثيف التعاون الثنائي على نطاق أوسع، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

كما عبَّر السفير السريلانكي عن رغبة مجتمع الأعمال السريلانكي بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أبوظبي، داعياً إلى ضرورة تنظيم العديد من اللقاءات الثنائية بين مجتمعي الأعمال في أبوظبي وسريلانكا للاطلاع على أهم الفرص الاستثمارية السانحة، وبما يحقق الأهداف التنموية المشتركة.

 

غرفة أبوظبي عبدالله محمد المزروعي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سفير جمهورية سريلانكا محمد هلال المهيري

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