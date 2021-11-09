اتحاد طلاب جامعة حلوان: إطلاق 8 رحلات ترفيهية للإسكندرية والعين السخنة

أطلق اتحاد طلاب جامعة حلوان، بالتعاون مع الأسر المركزية بالجامعة، وتحت إشراف الإدارة العامة لرعاية شباب الجامعة العديد من المسابقات الطلابية بالمجالات العلمية والاجتماعية والثقافية والفنية.

كما أطلق عدة مبادرات طلابية ودورات تدريبية سعيا وراء تنمية مهارات الشباب من ضمنهم مبادراة حقق حلمك والتى من المقرر أن يتم تنفيذها على 20 دورة تدريبية لطلاب الجامعة فى مجالات مختلفة على مدار ستة أشهر.

وقال اتحاد طلاب جامعة حلوان، إنه أطلق بالتعاون مع إدارة الرحلات بالإدارة العامة لرعاية الشباب عدد من الرحلات الترفيهية مقسمة على 8 أفواج على مدار أسبوعين لمدينة الإسكندرية والعين السخنة، وسيتم تنفيذ عدد من الرحلات لعدد من الأفواج الأخرى خلال الفترة القادمة، سعيا وراء الاهتمام بالجانب الترفيهي للطلاب خلال فترة الدراسة و بناء الروابط بينهم.

ونوه الاتحاد بأنه على الطلاب الراغبين بالاشتراك بهذه الرحلات التواصل مع إدارة الرحلات برعاية شباب الكليات والإدارة المركزية بالجامعة وسرعة تسجيل أسمائهم.

وأعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، عن مسابقة (دوري المعلومات العلمية) علي مستوي كليات الجامعة، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة.