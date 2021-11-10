333.7 مليون درهم أرباح شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في 9 أشهر

حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ارتفاعا في صافي أرباحها بنسبة 18% ليبلغ 333.7 مليون درهم خلال الأشهر التسعة من عام 2021، مقارنة مع 282.8 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2020 في حين ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة بنسبة 2.4٪ ليصل إلى 3.24 مليار درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، مقارنة مع 3.17 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2020 وفقا للنتائج المالية الصادرة اليوم عن الشركة.

كما بلغ إجمالي معدل الأقساط المحتفظ بها لدى الشركة 33.5٪ خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، مقارنة مع 32.7٪ للفترة نفسها من عام 2020 فيما بلغ صافي إيرادات الاكتتاب 388.8 مليون درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021.

وارتفع صافي الأرباح الفنية بنسبة 3.9% ليبلغ 209.8 مليون درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، مقارنة مع 201.8 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2020 في حين ارتفع صافي إيرادات الاستثمار بنسبة 48% ليبلغ 125.8 مليون درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، مقارنة مع 85 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2020.

وبلغت المصروفات الإدارية والعمومية للربع الثالث 181 مليون درهم، مقارنة مع 196.9 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2020 وذلك في إطار مواصلة جهود تعزيز الكفاءة التشغيلية.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان؛ رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بهذه المناسبة.. " تؤكد نتائجنا الإيجابية وارتفاع صافي أرباح شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 18% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي قوة الركائز التي تستند إليها الشركة واستراتيجيتها الواضحة إضافة إلى الانتعاش الملحوظ للأنشطة الاقتصادية.

وشكلت محفظتنا المتنامية من الاستثمارات وقدرتنا على الاحتفاظ بعملائنا واستقطاب عملاء جدد عوامل أساسية أسهمت في تحقيق هذا النمو القوي. ومع تواصل مسار التعافي الاقتصادي العالمي خلال الربع الأخير من العام، فإننا نتوقع مواصلة مسيرة نمو أعمالنا من حيث إجمالي المبيعات وصافي الإيرادات".

وأضاف " استطعنا بكفاءة واقتدار مواصلة جني ثمار العمل الجاد والدؤوب، حيث قامت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني المتخصصة في قطاع التأمين "إيه إم بست" بمنح تصنيف الشركة عند مستوى - A ممتاز -، والتصنيف الائتماني للمصدر طويل الأجل بتقييم "a"، وبنظرة مستقبلية مستقرة.

وواصلت الشركة عقد الشراكات التجارية في مختلف أنحاء دولة الإمارات، والحفاظ على مكانتها كواحدة من أبرز شركات التأمين الموثوقة في الدولة.

مع استمرار شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في توظيف قوتها المالية وملائتها المالية المتينة ومع تواصل مسار التعافي الاقتصادي العالمي خلال الربع الأخير من العام، فإننا نتوقع مواصلة مسيرة نمو أعمالنا من حيث إجمالي المبيعات وصافي الإيرادات. كما ستواصل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين الاستثمار في التكنولوجيا والخدمات الرقمية لمواكبة ظروف السوق ومسارات التعافي الحالية ومرحلة ما بعد كوفيد-19.

وتقدم الشيخ محمد بن سيف آل نهيان بالنيابة عن مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على الدعم المتواصل.

وقال " وأود التعبير عن عميق شكري إلى جميع عملائنا وشركائنا ومساهمينا على دعمهم وثقتهم، وأقدر تفاني والتزام موظفي الشركة تجاه العملاء، ونتطلع قدماً لمشاركتكم الاحتفالات بالذكرى السنوية الخمسين على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة".

من جانبه، قال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين.. "حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين أداءً قوياً خلال الأشهر التسعة من عام 2021، وأظهرت الشركة كفاءة تشغيلية عالية ساعدت في وتعزيز القدرات التنافسية الأمر الذي أسهم في زيادة الأرباح وتحقيق مكاسب قوية لركائز الأعمال الرئيسية مثل إجمالي الأقساط المكتتبة وإيرادات الاستثمار".

وأضاف " مع انتقالنا إلى الربع الرابع من العام، سنواصل العمل للاستفادة دائما من الفرص الجديدة لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا، كما سنواصل مشاركتنا الفعالة في مختلف المبادرات المجتمعية البنّاءة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ مكانتنا كشركة تأمين موثوقة ورائدة على مستوى الدولة".

وساهمت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بمبلغ 3 ملايين درهم لدعم "صندوق الاستثمار الاجتماعي" التابع لهيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، بهدف معالجة التحديات الاجتماعية الأكثر إلحاحاً في أبوظبي. كما حرصت الشركة على تقديم الدعم لأكثر من خمس مبادرات منذ بداية العام، إلى جانب شراكاتها المستمرة مع نخبة من الهيئات والمؤسسات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بما فيها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. كما أطلقت الشركة برنامجا خاصاً يعنى بصحة ورفاهية الموظفين وتعزيز الصحة الجسدية والعقلية والنفسية.