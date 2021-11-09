عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملعب البيت يستضيف افتتاح كأس العرب

صدى البلد

تتجه أنظار العالم في الثلاثين من نوفمبر الجاري إلى مدينة الخور، شمال العاصمة القطرية الدوحة، في ترقب للإعلان عن جاهزية استاد البيت، ثاني أكبر استادات مونديال قطر 2022، وذلك خلال استضافته مباراة منتخبي قطر والبحرين، في أول أيام منافسات كأس العرب FIFA قطر 2021™️.

 

وسينضم الصرح الرياضي الذي تبلغ طاقته الجماهيرية 60 ألف مقعد إلى الاستادات الخمسة الجاهزة لاستضافة منافسات مونديال قطر 2022، وهي استادات خليفة الدولي، والجنوب، والمدينة التعليمية، وأحمد بن علي، والثمامة، إلى جانب استاد راس أبو عبود المقرر أن يشهد أولى مبارياته في مستهل منافسات بطولة كأس العرب.

وسيشهد استاد البيت خمس مباريات في بطولة كأس العرب، من بينها المباراة النهائية في 18 ديسمبر، وسيشهد استاد البيت انطلاق منافسات بطولة كأس العالم في قطر في 21 نوفمبر 2022 بالمباراة الافتتاحية للبطولة، إضافة إلى 8 مباريات من دور المجموعات حتى نصف النهائي، فيما يعد ثاني أكثر الاستادات المونديالية استضافة للمباريات في البطولة المرتقبة العام المقبل، بعد استاد لوسيل الذي سيستضيف 10 مباريات في المونديال.

ونجح استاد البيت في الحصول على شهادة من فئة الخمس نجوم في التصميم والبناء، علاوة على تقييم فئة (أ) في ممارسات البناء من المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) التابعة للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، بالإضافة إلى شهادة الامتثال لمعايير كفاءة الطاقة، ما يجسد الجهود الرامية لتحقيق أعلى معايير الاستدامة في تصميم وبناء الاستادات المونديالية واستضافة نسخة مستدامة من كأس العالم.

العرب التعليم دور المجموعات الطاقة البحرين الخليج الجنوب كأس العرب

موضوعات متعلقة

يمس الفتيات والرجال.. أعراض الإصابة بالجن العاشق.. فيديوجراف

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو| غلق بعض الطرق.. حالة الطقس خلال هذا الأسبوع.. مصر تعزي النيجر في ضحايا حريق بمدرسة

ضوابط اختيار رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022

ملصق أسعار السيارات إجباري بدءا من 15 نوفمبر.. ما القصة؟

السيسي يوجه كلمة لرؤساء أجهزة المنتدى العربي الاستخباري بالفيديو كونفرانس

يمس الفتيات والرجال.. أعراض الإصابة بالجن العاشق.. فيديوجراف

مزودة بماكينة قهوة.. أبولو تقدم 3 مفاهيم جديدة في معرض هونج كونج الدولي للسيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة ضد رئيس وأعضاء مجلس الأهلي

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

بتهمة استدراج وهتك عرض 6 فتيات.. المؤبد للطبيب مايكل وبراءة زوجته

طالبة تتعرض للتحرش من سائق ميكروباص بالتجمع.. فيديو

برلماني: الإيجارات لن تتأثر بزيادة أسعار العقارات المرتقبة

زيجتان في حياة أحمد خليل..والدته أوصته بزوجته الألمانية..وسر انفصاله عن سهير البابلي

رحل عن عالمنا اليوم.. كيف تسبب «إلا أنا» في إنهاء حياة أحمد خليل؟!

بالشوايات والمضارب.. شاهد معركة بين مئات الطلاب في حرم الجامعة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشوايات والمضارب.. شاهد معركة بين مئات الطلاب في حرم الجامعة|فيديو

كورونا يواصل الهجوم على الوسط وينهي حياة كبار الفنانين

بعد يومين من الرعب.. شاهد لحظة إنقاذ رجل من أعمق كهف في بريطانيا

بعد 48 ساعة من البحث .. العثور على عروسة البحر النافقة بجزيرة توبيا في سفاجا

فيديو

يمس الفتيات والرجال.. أعراض الإصابة بالجن العاشق.. فيديوجراف

فيديو جراف.. أم تلحق بابنتها في جنازة واحدة حزنا عليها.. ما القصة

فيديو جراف.. كواليس حبس منة فضالي في غرفة تصوير.. تفاصيل

فيديو جراف| الإسلام والمسيحية واليهودية.. ما قصة الدين الإبراهيمي الجديد ..تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

اﻟﻤﺰﻳﺪ