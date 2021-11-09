الولايات المتحدة ترفع تعليقها عن لقاح إينوفيو المضاد لـ كورونا

أعلنت شركة "إينوفيو" للأدوية اليوم الثلاثاء، أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، رفعت تعليقا إكلينيكيا جزئيا على المرحلة الأخيرة من تجربة لقاحها المضاد لكورونا داخل البلاد.

وقالت الشركة في بيان نشرته عبر "تويتر" إن لديها الآن "الإذن بالمضي قدما بعد 14 شهرا من التعليق".

وقد ارتفعت أسهم شركة "إينوفيو" للأدوية، بنسبة 4.6%، عقب قيام إدارة الغذاء والدواء الأمريكية برفع تعليقها عنها.

وكانت إدارة الغذاء والدواء قد علقت، العام الماضي في سبتمبر، المرحلة النهائية من التجربة، طالبة المزيد من المعلومات من الشركة، بما في ذلك تفاصيل عن جهاز توصيل يستخدم لحقن مادة وراثية في الخلايا.

وبعد القرار، سحبت الحكومة الأمريكية التمويل للدراسة المتأخرة للقاح إينوفيو، حيث كانت لقاحات كورونا الأخرى متاحة بالفعل في البلاد.

وقد بدأت إينوفيو بعد ذلك تجارب في مراحلها الأخيرة خارج الولايات المتحدة بالشراكة مع شركة أدفكين الصينية للمستحضرات الصيدلانية الحيوية.

وتجري الشركة حاليًا الجزء الثالث من المرحلة التجريبية المتوسطة إلى المتأخرة في العديد من المناطق بما في ذلك أمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا.